https://ria.ru/20250906/obstrel-2040212086.html

ВСУ обстреляли один из микрорайонов Энергодара

ВСУ обстреляли один из микрорайонов Энергодара - РИА Новости, 06.09.2025

ВСУ обстреляли один из микрорайонов Энергодара

Украинские войска в субботу обстреляли один из микрорайонов города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщает пресс-служба атомной станции в своем... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T20:55:00+03:00

2025-09-06T20:55:00+03:00

2025-09-06T20:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

запорожская аэс

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976533910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d74f572e1354a4eb310b31390a4accd1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли один из микрорайонов города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщает пресс-служба атомной станции в своем Telegram-канале. Ранее в субботу сообщалось, что дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, удар пришелся по крыше, возгорания и критических разрушений удалось избежать. Пределы и условия безопасной эксплуатации атомной станции не нарушены, радиационный фон в норме. "Атаки на Энергодар и близлежащие территории идут интенсивно и постоянно. Только сегодня противник обстрелял 1-й микрорайон города и целенаправленно атаковал автомобиль бригады электриков, занимавшихся восстановлением ЛЭП", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250905/zelenskiy-2039718851.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины