ВСУ обстреляли один из микрорайонов Энергодара
ВСУ обстреляли один из микрорайонов Энергодара - РИА Новости, 06.09.2025
ВСУ обстреляли один из микрорайонов Энергодара
Украинские войска в субботу обстреляли один из микрорайонов города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщает пресс-служба атомной станции в своем... РИА Новости, 06.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли один из микрорайонов города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщает пресс-служба атомной станции в своем Telegram-канале. Ранее в субботу сообщалось, что дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, удар пришелся по крыше, возгорания и критических разрушений удалось избежать. Пределы и условия безопасной эксплуатации атомной станции не нарушены, радиационный фон в норме. "Атаки на Энергодар и близлежащие территории идут интенсивно и постоянно. Только сегодня противник обстрелял 1-й микрорайон города и целенаправленно атаковал автомобиль бригады электриков, занимавшихся восстановлением ЛЭП", - говорится в сообщении.
энергодар
