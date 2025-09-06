ВСУ обстреляли один из микрорайонов Энергодара

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 06.09.2025
2025-09-06T20:55:00+03:00
2025-09-06T20:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
энергодар
в мире, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли один из микрорайонов города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщает пресс-служба атомной станции в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу сообщалось, что дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, удар пришелся по крыше, возгорания и критических разрушений удалось избежать. Пределы и условия безопасной эксплуатации атомной станции не нарушены, радиационный фон в норме.
"Атаки на Энергодар и близлежащие территории идут интенсивно и постоянно. Только сегодня противник обстрелял 1-й микрорайон города и целенаправленно атаковал автомобиль бригады электриков, занимавшихся восстановлением ЛЭП", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Опасный цирк Зеленского: Киев нашел способ втянуть Европу в войну с Россией
5 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
