Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
2025-09-06T00:39:00+03:00
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив десять боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Десять вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщается в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего было выпущено десять боеприпасов. Сведений о жертвах среди мирного населения нет. В предыдущие сутки было зафиксировано 22 обстрела.
