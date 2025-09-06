https://ria.ru/20250906/obstrel-2040120392.html

Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

2025-09-06T00:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив десять боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Десять вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщается в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего было выпущено десять боеприпасов. Сведений о жертвах среди мирного населения нет. В предыдущие сутки было зафиксировано 22 обстрела.

украина

донецкая народная республика

украина, донецкая народная республика