В ОАЭ заявили о недопустимости выселения палестинцев из Газы

ДУБАЙ, 6 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о недопустимости любых попыток переселения палестинцев из сектора Газа и осудило заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по этому вопросу. "ОАЭ осудили заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно перемещения палестинцев из сектора Газа, посчитав их опасным продолжением политики оккупации", - говорится в заявлении МИД ОАЭ. Внешнеполитическое ведомство ОАЭ посчитало подобные призывы "грубым нарушением международного права и резолюций ООН, а также вопиющим посягательством на неотъемлемое право палестинского народа оставаться на своей земле и создавать свое независимое, суверенное государство". Также МИД ОАЭ выразил поддержку усилиям Египта по недопущению переселения палестинцев из сектора Газа и достижению перемирия. Египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты заявил в воскресенье, что вопрос переселения палестинцев является "красной линией" для арабских стран, отметив, что оно не будет позволено ни при каких обстоятельствах. Также он отметил, что израильская сторона продолжает демонстрировать неуступчивость и не идет на сделку, на которую согласилось палестинское движение ХАМАС В пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по многоэтажному зданию в районе города Газа, где, по ее данным, находилась подземная инфраструктура ХАМАС. Перед нанесением удара она призвала к эвакуации здания. На фоне этого министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что действия ЦАХАЛ в Газе будут только усиливаться, пока ХАМАС не примет условия Израиля для завершения войны, включая освобождение всех заложников и разоружение. В августе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому ХАМАС. Армия Израиля после этого разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции.

Наталья Макарова

