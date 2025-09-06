ОАЭ отправили в Афганистан гуманитарную помощь после землетрясения
ОАЭ отправили пострадавшим после землетрясения в Афганистане 40 тонн гумпомощи
© AP Photo / Wahidullah KakarПоследствия землетрясения в афганской провинции Кунар
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар
ДУБАЙ, 6 сен - РИА Новости. ОАЭ отправили в Афганистан самолет с 40 тоннами гуманитарной помощи в рамках "воздушного моста" для оказания помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения на востоке страны, сообщает в субботу эмиратское информационное агентство WAM.
"Сегодня был отправлен самолет с 40 тоннами продовольствия и палаток, чтобы оказать поддержку и помощь пострадавшим от землетрясения в восточных регионах страны", - сообщает WAM.
Согласно агентству, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также дал указания в срочном порядке подготовить корабль с грузом продовольствия, палаток и медикаментов для оказания помощи Афганистану.
Ранее ОАЭ отправили в Афганистан команду спасателей, которая со среды приступила к оказанию помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения. Также по заявлению министерства обороны ОАЭ, пострадавшим в афганской провинции Кунар был передан 31 грузовик с гуманитарной помощью из ОАЭ.
В последний день августа на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.
