ОАЭ отправили в Афганистан гуманитарную помощь после землетрясения

2025-09-06T23:02:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038881471_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_cee95c84f825cd8c1069f90ef687c552.jpg

ДУБАЙ, 6 сен - РИА Новости. ОАЭ отправили в Афганистан самолет с 40 тоннами гуманитарной помощи в рамках "воздушного моста" для оказания помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения на востоке страны, сообщает в субботу эмиратское информационное агентство WAM. "Сегодня был отправлен самолет с 40 тоннами продовольствия и палаток, чтобы оказать поддержку и помощь пострадавшим от землетрясения в восточных регионах страны", - сообщает WAM. Согласно агентству, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также дал указания в срочном порядке подготовить корабль с грузом продовольствия, палаток и медикаментов для оказания помощи Афганистану. Ранее ОАЭ отправили в Афганистан команду спасателей, которая со среды приступила к оказанию помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения. Также по заявлению министерства обороны ОАЭ, пострадавшим в афганской провинции Кунар был передан 31 грузовик с гуманитарной помощью из ОАЭ. В последний день августа на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.

