СМИ: задержанного в ОАЭ депутата Рады передали Киеву по договоренности

18:35 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Задержанного ранее в ОАЭ депутата Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Федора Христенко передали Киеву по договорённости на высшем политическом уровне, а не по процедуре экстрадиции, сообщило украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на осведомленные источники. Ранее в субботу Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве депутата Рады от ОПЗЖ по подозрению в государственной измене. По данным СМИ, речь может идти о депутате Федоре Христенко, задержанном в ОАЭ в конце августа для дальнейшей экстрадиции на Украину. Информации об официальной экстрадиции Христенко на данный момент не поступало. "Христенко передали Украине из ОАЭ по договоренности на высшем политическом уровне, а не экстрадировали согласно международно установленной процедуре. Координировал процесс секретарь СНБО Рустем Умеров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала недели". По данным украинских журналистов, за Христенко в ОАЭ летал глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александр Поклад, после чего Христенко "добровольно" решил вернуться на Украину. Ожидается, что депутат даст показания против задержанного ранее сотрудника национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магамедрасулова. В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, сред которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ. В сентябре директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что не исключает новой волны противостояния с СБУ - по его словам, спецслужба готовит новые обвинения сотрудникам антикоррупционных органов. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины также заявил, что готовится к масштабной кампании по дискредитации в свой адрес со стороны украинских властей. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Задержанного ранее в ОАЭ депутата Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Федора Христенко передали Киеву по договорённости на высшем политическом уровне, а не по процедуре экстрадиции, сообщило украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на осведомленные источники.
Ранее в субботу Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве депутата Рады от ОПЗЖ по подозрению в государственной измене. По данным СМИ, речь может идти о депутате Федоре Христенко, задержанном в ОАЭ в конце августа для дальнейшей экстрадиции на Украину. Информации об официальной экстрадиции Христенко на данный момент не поступало.
"Христенко передали Украине из ОАЭ по договоренности на высшем политическом уровне, а не экстрадировали согласно международно установленной процедуре. Координировал процесс секретарь СНБО Рустем Умеров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала недели".
По данным украинских журналистов, за Христенко в ОАЭ летал глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александр Поклад, после чего Христенко "добровольно" решил вернуться на Украину.
Ожидается, что депутат даст показания против задержанного ранее сотрудника национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магамедрасулова.
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, сред которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ.
В сентябре директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что не исключает новой волны противостояния с СБУ - по его словам, спецслужба готовит новые обвинения сотрудникам антикоррупционных органов. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины также заявил, что готовится к масштабной кампании по дискредитации в свой адрес со стороны украинских властей.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
