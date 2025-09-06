https://ria.ru/20250906/nikolaev-2040209553.html

В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 06.09.2025

В Николаеве прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.09.2025

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области воздушная тревога звучит с 19.04 мск. "В Николаеве слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

