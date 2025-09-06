https://ria.ru/20250906/mrot-2040122727.html

Миронов предложил повысить МРОТ

Миронов предложил повысить МРОТ - РИА Новости, 06.09.2025

Миронов предложил повысить МРОТ

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T01:26:00+03:00

2025-09-06T01:26:00+03:00

2025-09-06T01:26:00+03:00

россия

сергей миронов

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_d6551ab828f40e042e78b5b5a0a7c34c.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей. По его мнению, для достижения высоких зарплат необходим пересмотр кредитно-денежной, бюджетной и налоговой политики России. "Тогда появятся условия для высоких темпов экономического роста, а, следовательно, и для повышения МРОТ до 50 тысяч рублей, как предлагает наша фракция", - сказал РИА Новости Миронов. По мнению лидера партии, экономика высоких зарплат должна сочетаться с политикой низких расходов населения. В связи с этим парламентарий предлагает, в частности, заморозить коммунальные тарифы, ограничить торговые наценки, ввести госрегулирование цен на продукты питания, а также провести кредитную амнистию для населения. Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее, чем до 35 тысяч рублей в месяц. Увеличение МРОТ на 16,6% в 2025 году затронуло 4,2 миллиона человек в России. В Минфине РФ ранее отмечали, что проектом федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств.

https://ria.ru/20250829/mironov-2038227776.html

https://ria.ru/20250827/mironov-2037872696.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей миронов, владимир путин, госдума рф