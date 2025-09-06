Рейтинг@Mail.ru
Пик очередей на Крымском мосту пройден, заявил Константинов
15:47 06.09.2025 (обновлено: 15:52 06.09.2025)
Пик очередей на Крымском мосту пройден, заявил Константинов
Пик очередей на Крымском мосту пройден, заявил Константинов - РИА Новости, 06.09.2025
Пик очередей на Крымском мосту пройден, заявил Константинов
Пик очередей на крымском мосту, где ожидание в некоторые дни затягивалось на несколько часов, пройден, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T15:47:00+03:00
2025-09-06T15:52:00+03:00
общество
республика крым
владимир константинов
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Пик очередей на крымском мосту, где ожидание в некоторые дни затягивалось на несколько часов, пройден, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов. "Как мне кажется, максимально все, что можно делать, уже делается… В последнее время сейчас пик спал, и туда, и обратно. Я с коллегами тут общался, кто ехал, все очень быстро организовано. У всех меньше часа ушло при таких очередях. Мы проскочили - вообще ни одной машины", - пояснил Константинов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
общество, республика крым, владимир константинов, вэф-2025
Общество, Республика Крым, Владимир Константинов, ВЭФ-2025
Пик очередей на Крымском мосту пройден, заявил Константинов

Константинов: пик очередей на Крымском мосту в обоих направлениях спал

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани
Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Пик очередей на крымском мосту, где ожидание в некоторые дни затягивалось на несколько часов, пройден, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов.
"Как мне кажется, максимально все, что можно делать, уже делается… В последнее время сейчас пик спал, и туда, и обратно. Я с коллегами тут общался, кто ехал, все очень быстро организовано. У всех меньше часа ушло при таких очередях. Мы проскочили - вообще ни одной машины", - пояснил Константинов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
1 сентября, 15:20
