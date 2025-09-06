https://ria.ru/20250906/most-2040184270.html
Пик очередей на Крымском мосту пройден, заявил Константинов
Пик очередей на Крымском мосту пройден, заявил Константинов - РИА Новости, 06.09.2025
Пик очередей на Крымском мосту пройден, заявил Константинов
Пик очередей на крымском мосту, где ожидание в некоторые дни затягивалось на несколько часов, пройден, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T15:47:00+03:00
2025-09-06T15:47:00+03:00
2025-09-06T15:52:00+03:00
общество
республика крым
владимир константинов
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033338140_0:85:3340:1964_1920x0_80_0_0_2f76c22ebadca8f5be667ccfc4e6b10a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Пик очередей на крымском мосту, где ожидание в некоторые дни затягивалось на несколько часов, пройден, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов. "Как мне кажется, максимально все, что можно делать, уже делается… В последнее время сейчас пик спал, и туда, и обратно. Я с коллегами тут общался, кто ехал, все очень быстро организовано. У всех меньше часа ушло при таких очередях. Мы проскочили - вообще ни одной машины", - пояснил Константинов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250901/krym-2038867407.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033338140_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_dce8003c058f53ade118f3d9cbe68740.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, владимир константинов, вэф-2025
Общество, Республика Крым, Владимир Константинов, ВЭФ-2025
Пик очередей на Крымском мосту пройден, заявил Константинов
Константинов: пик очередей на Крымском мосту в обоих направлениях спал