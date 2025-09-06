https://ria.ru/20250906/most-2040184270.html

Пик очередей на Крымском мосту пройден, заявил Константинов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Пик очередей на крымском мосту, где ожидание в некоторые дни затягивалось на несколько часов, пройден, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов. "Как мне кажется, максимально все, что можно делать, уже делается… В последнее время сейчас пик спал, и туда, и обратно. Я с коллегами тут общался, кто ехал, все очень быстро организовано. У всех меньше часа ушло при таких очередях. Мы проскочили - вообще ни одной машины", - пояснил Константинов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

