Многие украинцы считают Москву безопасной для себя, заявил депутат Рады
Депутат Рады Дмитрук: многие украинцы уезжают в Москву, считая ее безопасной
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Многие граждане Украины считают Москву безопасной для себя, поэтому уезжают туда, опасаясь преследования со стороны киевского режима, заявил выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук.
"Среди людей, которые выехали с Украины - кто-то ещё до 24 февраля 2022 года, кто-то уже после - есть разные истории. Это и те, кто участвовал в политической жизни страны, и те, кто никогда к ней отношения не имел. Публичные и непубличные. Те, кто просто не захотел быть жертвой режима... Сегодня я знаю о многих случаях, когда люди сознательно не стали дожидаться "интересных" сценариев для себя - убийства, похищения, тюрьмы - и переехали в Москву. Сегодня многие считают, что именно Москва является местом, где безопасно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дмитрука.
В сентябре РИА Новости выяснило, что более 16 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году.
"В Москву". В Раде возмутились новым заявлением Зеленского
5 сентября, 16:20