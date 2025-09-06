Многие украинцы считают Москву безопасной для себя, заявил депутат Рады

https://ria.ru/20250906/moskva-2040198522.html

Многие граждане Украины считают Москву безопасной для себя, поэтому уезжают туда, опасаясь преследования со стороны киевского режима, заявил выехавший с Украины РИА Новости, 06.09.2025

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Многие граждане Украины считают Москву безопасной для себя, поэтому уезжают туда, опасаясь преследования со стороны киевского режима, заявил выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук. "Среди людей, которые выехали с Украины - кто-то ещё до 24 февраля 2022 года, кто-то уже после - есть разные истории. Это и те, кто участвовал в политической жизни страны, и те, кто никогда к ней отношения не имел. Публичные и непубличные. Те, кто просто не захотел быть жертвой режима... Сегодня я знаю о многих случаях, когда люди сознательно не стали дожидаться "интересных" сценариев для себя - убийства, похищения, тюрьмы - и переехали в Москву. Сегодня многие считают, что именно Москва является местом, где безопасно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дмитрука. В сентябре РИА Новости выяснило, что более 16 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году.

