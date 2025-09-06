В Москве прошел юбилейный парад трамваев и ретроавтомобилей
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Юбилейный 20-й парад трамваев и ретроавтомобилей прошел в субботу в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня у нас традиционный парад исторических трамваев. Он у нас юбилейный, 20-й по счету. Такой очень приятный для нас юбилей. Особенно приятно то, что он посвящен московскому трамваю - одному из самых любимых видов городского транспорта для москвичей и гостей города", - заявил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов перед стартом парада.
Он отметил, что каждый рабочий день на трамваях совершают в среднем 790 тысяч поездок, к 2030 году их число может увеличится до 1,2 миллиона. Также до конца 2025 года на линию выйдут три беспилотных трамвая в дополнение к недавно запущенному для пассажиров, а в следующем году - еще 15. Планируется, что к 2030 году две трети всего парка трамваев в Москве будут полностью беспилотные.
Колонна из 15 трамваев стартовала от станции метро "Новокузнецкая", проехала по Большому Устьинскому мосту и Бульварному кольцу, финишировав на Чистопрудном бульваре. Ее сопровождали более 30 ретроавтомобилей.
На протяжении всего маршрута за техникой наблюдали тысячи горожан, встречая ее на тротуарах и дорогах столицы. Завершился парад масштабной выставкой на Чистых прудах, где гостей кроме ретротранспорта ждала полевая кухня.
