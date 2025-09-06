Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошел юбилейный парад трамваев и ретроавтомобилей - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:59 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/moskva-2040170047.html
В Москве прошел юбилейный парад трамваев и ретроавтомобилей
В Москве прошел юбилейный парад трамваев и ретроавтомобилей - РИА Новости, 06.09.2025
В Москве прошел юбилейный парад трамваев и ретроавтомобилей
Юбилейный 20-й парад трамваев и ретроавтомобилей прошел в субботу в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T12:59:00+03:00
2025-09-06T12:59:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040165510_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_50827c4eabb119c88049c02ba36876ea.png
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Юбилейный 20-й парад трамваев и ретроавтомобилей прошел в субботу в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня у нас традиционный парад исторических трамваев. Он у нас юбилейный, 20-й по счету. Такой очень приятный для нас юбилей. Особенно приятно то, что он посвящен московскому трамваю - одному из самых любимых видов городского транспорта для москвичей и гостей города", - заявил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов перед стартом парада. Он отметил, что каждый рабочий день на трамваях совершают в среднем 790 тысяч поездок, к 2030 году их число может увеличится до 1,2 миллиона. Также до конца 2025 года на линию выйдут три беспилотных трамвая в дополнение к недавно запущенному для пассажиров, а в следующем году - еще 15. Планируется, что к 2030 году две трети всего парка трамваев в Москве будут полностью беспилотные. Колонна из 15 трамваев стартовала от станции метро "Новокузнецкая", проехала по Большому Устьинскому мосту и Бульварному кольцу, финишировав на Чистопрудном бульваре. Ее сопровождали более 30 ретроавтомобилей. На протяжении всего маршрута за техникой наблюдали тысячи горожан, встречая ее на тротуарах и дорогах столицы. Завершился парад масштабной выставкой на Чистых прудах, где гостей кроме ретротранспорта ждала полевая кухня.
https://ria.ru/20250829/moskva-2037926021.html
https://ria.ru/20250411/moskva-2010639074.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Юбилейный 20-й парад трамваев и ретроавтомобилей в центре Москвы
Юбилейный 20-й парад трамваев и ретроавтомобилей прошел в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Колонна из 15 трамваев стартовала от станции метро "Новокузнецкая", проехала по Большому Устьинскому мосту и Бульварному кольцу, финишировав на Чистопрудном бульваре. Ее сопровождали более 30 ретроавтомобилей.
2025-09-06T12:59
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040165510_303:0:1263:720_1920x0_80_0_0_3cebe2f2b95e03d1ac06155ffd70c8b2.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Максим Ликсутов

В Москве прошел юбилейный парад трамваев и ретроавтомобилей

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Юбилейный 20-й парад трамваев и ретроавтомобилей прошел в субботу в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня у нас традиционный парад исторических трамваев. Он у нас юбилейный, 20-й по счету. Такой очень приятный для нас юбилей. Особенно приятно то, что он посвящен московскому трамваю - одному из самых любимых видов городского транспорта для москвичей и гостей города", - заявил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов перед стартом парада.
Поезд Москва-2024 на форуме-фестивале Территория будущего. Москва 2030 - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Транспорт будущего: как поезд "Москва-2024" меняет жизнь пассажиров
29 августа, 15:56
Он отметил, что каждый рабочий день на трамваях совершают в среднем 790 тысяч поездок, к 2030 году их число может увеличится до 1,2 миллиона. Также до конца 2025 года на линию выйдут три беспилотных трамвая в дополнение к недавно запущенному для пассажиров, а в следующем году - еще 15. Планируется, что к 2030 году две трети всего парка трамваев в Москве будут полностью беспилотные.
Колонна из 15 трамваев стартовала от станции метро "Новокузнецкая", проехала по Большому Устьинскому мосту и Бульварному кольцу, финишировав на Чистопрудном бульваре. Ее сопровождали более 30 ретроавтомобилей.
На протяжении всего маршрута за техникой наблюдали тысячи горожан, встречая ее на тротуарах и дорогах столицы. Завершился парад масштабной выставкой на Чистых прудах, где гостей кроме ретротранспорта ждала полевая кухня.
Трамваи на Ломоносовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Москва никогда не откажется от трамваев, заявил Ликсутов
11 апреля, 10:01
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала