В Москву пришло бабье лето
09:14 06.09.2025
В Москву пришло бабье лето
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Бабье лето пришло в Москву, в субботу жителей столицы ждет солнечная погода, а воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В столицу нашей Родины пришло бабье лето. В выходные погода обусловится южной периферией антициклона, поэтому москвичей ждет преимущественно солнечная и сухая погода. В сумерках будет около плюс 10, в дневные часы (в субботу - ред.) воздух прогреется до плюс 19 - плюс 22 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что будет северо-восточный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.
2025
Золотая осень в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Бабье лето пришло в Москву, в субботу жителей столицы ждет солнечная погода, а воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столицу нашей Родины пришло бабье лето. В выходные погода обусловится южной периферией антициклона, поэтому москвичей ждет преимущественно солнечная и сухая погода. В сумерках будет около плюс 10, в дневные часы (в субботу - ред.) воздух прогреется до плюс 19 - плюс 22 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что будет северо-восточный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
На Солнце произошла сильная вспышка
4 сентября, 19:23
 
МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
