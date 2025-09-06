https://ria.ru/20250906/moskva-2040144957.html

В Москву пришло бабье лето

В Москву пришло бабье лето - РИА Новости, 06.09.2025

В Москву пришло бабье лето

Бабье лето пришло в Москву, в субботу жителей столицы ждет солнечная погода, а воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T09:14:00+03:00

2025-09-06T09:14:00+03:00

2025-09-06T09:14:00+03:00

москва

евгений тишковец

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1870993694_0:174:3332:2048_1920x0_80_0_0_625adb7bb6aa1740b059c74307565576.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Бабье лето пришло в Москву, в субботу жителей столицы ждет солнечная погода, а воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В столицу нашей Родины пришло бабье лето. В выходные погода обусловится южной периферией антициклона, поэтому москвичей ждет преимущественно солнечная и сухая погода. В сумерках будет около плюс 10, в дневные часы (в субботу - ред.) воздух прогреется до плюс 19 - плюс 22 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что будет северо-восточный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20250904/solntse-2039764625.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, погода