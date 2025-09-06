https://ria.ru/20250906/moskva-2040144957.html
В Москву пришло бабье лето
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Бабье лето пришло в Москву, в субботу жителей столицы ждет солнечная погода, а воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В столицу нашей Родины пришло бабье лето. В выходные погода обусловится южной периферией антициклона, поэтому москвичей ждет преимущественно солнечная и сухая погода. В сумерках будет около плюс 10, в дневные часы (в субботу - ред.) воздух прогреется до плюс 19 - плюс 22 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что будет северо-восточный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.
