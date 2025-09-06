Рейтинг@Mail.ru
На юго-востоке Москвы загорелось деревянное здание
01:15 06.09.2025
На юго-востоке Москвы загорелось деревянное здание
Одноэтажное деревянное здание загорелось на юго-востоке Москвы в 1-м Люберецком проезде, пожар удалось локализовать, сообщили в главке МЧС РФ по столице.
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Одноэтажное деревянное здание загорелось на юго-востоке Москвы в 1-м Люберецком проезде, пожар удалось локализовать, сообщили в главке МЧС РФ по столице. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на юго-востоке Москвы. В 1-м Люберецком проезде происходит загорание одноэтажного деревянного здания. Принятыми мерами пожар был локализован", - говорится в публикации Telegram-канала ведомства. Отмечается, что в ликвидации задействовано 62 сотрудника и 17 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Информации о пострадавших не поступало, добавили в главке МЧС.
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Одноэтажное деревянное здание загорелось на юго-востоке Москвы в 1-м Люберецком проезде, пожар удалось локализовать, сообщили в главке МЧС РФ по столице.
"Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на юго-востоке Москвы. В 1-м Люберецком проезде происходит загорание одноэтажного деревянного здания. Принятыми мерами пожар был локализован", - говорится в публикации Telegram-канала ведомства.
Отмечается, что в ликвидации задействовано 62 сотрудника и 17 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.
Информации о пострадавших не поступало, добавили в главке МЧС.
