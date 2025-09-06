https://ria.ru/20250906/mitvol-2040177254.html

Митволь уже просил о помиловании в прошлом году, сообщили во ФСИН

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подмосковный главк ФСИН России не поддерживал ходатайство бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, поданного еще в 2024 году, сообщили РИА Новости в ведомстве."В связи с распространяемой в СМИ информацией сообщаем, что ходатайство о помиловании, поданное осужденным О.Л. Митволем в 2024 году в комиссию по вопросам помилования на территории Московской области, ГУФСИН России по Московской области поддержано не было", - говорится в сообщении.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Митволь до сих пор имеет задолженность в 940 миллионов рублей перед государством. Свою вину в преступлении он не признает, и, кроме того, в этом году он не подавал ходатайство о помиловании.Согласно ранее опубликованным материалам дела, Митволь попросил о помиловании, запрос был направлен в соответствующую комиссию.Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. 14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. 28 марта 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. В июле бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области.Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и впоследствии осуждена на пять лет участница аферы, следствие в отношении ее подельников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.

