Митволь уже просил о помиловании в прошлом году, сообщили во ФСИН
ФСИН не поддержала прошение Митволя о помиловании в 2024 году
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подмосковный главк ФСИН России не поддерживал ходатайство бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, поданного еще в 2024 году, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"В связи с распространяемой в СМИ информацией сообщаем, что ходатайство о помиловании, поданное осужденным О.Л. Митволем в 2024 году в комиссию по вопросам помилования на территории Московской области, ГУФСИН России по Московской области поддержано не было", - говорится в сообщении.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Митволь до сих пор имеет задолженность в 940 миллионов рублей перед государством. Свою вину в преступлении он не признает, и, кроме того, в этом году он не подавал ходатайство о помиловании.
Согласно ранее опубликованным материалам дела, Митволь попросил о помиловании, запрос был направлен в соответствующую комиссию.
Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. 14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. 28 марта 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. В июле бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области.
Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и впоследствии осуждена на пять лет участница аферы, следствие в отношении ее подельников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.