В Минске проходит Фестиваль науки

В Минске проходит Фестиваль науки - РИА Новости, 06.09.2025

В Минске проходит Фестиваль науки

Фестиваль науки проходит в Минске, на него пришли тысячи людей – школьники, студенты и взрослые, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06

2025-09-06T17:37:00+03:00

2025-09-06T17:41:00+03:00

МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Фестиваль науки проходит в Минске, на него пришли тысячи людей – школьники, студенты и взрослые, передает корреспондент РИА Новости.Это яркое мероприятие объединило более 170 участников - научные институты, организации министерства образования, гостей из стран СНГ, значительное количество экспозиций представил МГУ имени Ломоносова и другие российские участники.Важнейшее научно-популярное событие страны проходит в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Белоруссии, которая и организовала Фестиваль.Оригинальным и красочным стало открытие фестиваля – традиционную ленточку на этот раз не перерезали, а разбивали. Ленточку поместили в жидкий азот, заморозили и затем почетные гости разбили ее под аплодисменты публики.Президент белорусской академии наук Владимир Караник сказал, что фестиваль проходит в седьмой раз, и это масштабное научное мероприятие стало наглядным подтверждением того, что наука не только упорный труд."Это яркие опыты, интересные эксперименты, это креатив. Отрадно, что мероприятие организует совет молодых ученых. И это подтверждение того, что у белорусской науки есть будущее, будущее талантливое, целеустремленное", - сказал Караник, отметив, что на площадках выступают будущие академики и знаменитые ученые, а на церемонию открытия пришли действующие академики.Караник пожелал мира и процветания Белоруссии и "нашей братской России".Среди почетных гостей фестивали были летчик-космонавт Герой Российской Федерации Олега Новицкий, первая белорусская женщина-космонавт Герой Белоруссии Марина Василевская, проректор МГУ по цифровизации, организации и сопровождению мероприятий, руководитель дирекции Фестиваля науки в Российской Федерации Леонид Гусев."Это масштабное, важное, яркое мероприятие. Мы очень рады, что ежегодно оно проводится. Приезжают гости, ученые, посетители из самых разных городов, не только Беларуси, но и России, других стран. Это действительно возможность нашим юным посетителям прикоснуться к науке, понять, что наука интересна, наукой заниматься важно, и объединение наших усилий в научном плане даст возможность, чтобы мы жили лучше, комфортнее, интереснее", - сказал Гусев.По словам организаторов, сегодня они ожидают более 20 тысяч посетителей.В рамках фестиваля состоятся мероприятия проекта НАУКА 0+, который в 2025 году отмечает свое 20-летие и проходит под темой "Твоя квантовая реальность".В фестивале участвуют ведущие ученые и популяризаторы науки, а площадки фестиваля в Минске охватывают самые разные области науки – космос, медицина, интеллектуальные технологии, экология. На площадке "Вкус науки" гости могут продегустировать продукты будущего, узнать об исследованиях в гастрономии, какие технологии помогают создавать новые продукты. Несколько лабораторий проводят химические и физические опыты, эксперименты с жидким азотом, зрелищные научные шоу.С мероприятий НАУКА 0+ в Минске стартует Открытая неделя науки стран БРИКС+. Это масштабный международный проект, направленный на популяризацию науки, поддержку научной коммуникации и развитие культурного диалога в рамках объединения, он пройдет в белорусской столице с 6 по 13 сентября.Открытые недели науки стран БРИКС+ ("BRICS science week 0+") являются частью федерального проекта "Популяризация науки и технологий" государственной программы РФ "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".Как сообщили РИА Новости российские участники, цель Открытой недели – познакомить людей, которые занимаются просвещением, сформировать сообщество, которое будет продвигать науку.

