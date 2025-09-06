https://ria.ru/20250906/minprosveschenie-2040125251.html

Минпросвещения определило единые федеральные планы обучения в школах

Минпросвещения определило единые федеральные планы обучения в школах - РИА Новости, 06.09.2025

Минпросвещения определило единые федеральные планы обучения в школах

Минпросвещения РФ определило единые федеральные планы обучения в школах страны для получения начального, основного и среднего общего образования, сообщил РИА... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T02:37:00+03:00

2025-09-06T02:37:00+03:00

2025-09-06T02:37:00+03:00

общество

россия

владивосток

сергей кравцов

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874086042_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e8ddfd74be90d280e400c21d46838a34.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ определило единые федеральные планы обучения в школах страны для получения начального, основного и среднего общего образования, сообщил РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов. "Сегодня единые федеральные программы с учетом пятидневной или шестидневной учебной недели и преподавания родных языков включают пять вариантов федеральных учебных планов на уровне начального общего образования, шесть вариантов на уровне основного общего образования и 19 вариантов на уровне среднего общего образования", - сказал министр в ходе интервью на полях Восточного экономического форума. Кравцов добавил, что все российские школы с нового учебного года применяют все нормы, утвержденные приказом 704, который обеспечивает формирование единого образовательного пространства. "Мы выстроили систему содержания образования, качества обучения вне зависимости от того, где обучается и проживает тот или иной ученик, везде нужно давать высокое качество образования", - заключил глава Минпросвещения РФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250901/kravtsov-2038913614.html

https://ria.ru/20250829/shkola-2038223595.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владивосток, сергей кравцов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025