06.09.2025
02:37 06.09.2025
Минпросвещения определило единые федеральные планы обучения в школах
Минпросвещения определило единые федеральные планы обучения в школах
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ определило единые федеральные планы обучения в школах страны для получения начального, основного и среднего общего образования, сообщил РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов. "Сегодня единые федеральные программы с учетом пятидневной или шестидневной учебной недели и преподавания родных языков включают пять вариантов федеральных учебных планов на уровне начального общего образования, шесть вариантов на уровне основного общего образования и 19 вариантов на уровне среднего общего образования", - сказал министр в ходе интервью на полях Восточного экономического форума. Кравцов добавил, что все российские школы с нового учебного года применяют все нормы, утвержденные приказом 704, который обеспечивает формирование единого образовательного пространства. "Мы выстроили систему содержания образования, качества обучения вне зависимости от того, где обучается и проживает тот или иной ученик, везде нужно давать высокое качество образования", - заключил глава Минпросвещения РФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
общество, россия, владивосток, сергей кравцов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Общество, Россия, Владивосток, Сергей Кравцов, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Минпросвещения определило единые федеральные планы обучения в школах

© РИА Новости / Нина Зотина Сергей Кравцов
© РИА Новости / Нина Зотина
Сергей Кравцов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ определило единые федеральные планы обучения в школах страны для получения начального, основного и среднего общего образования, сообщил РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов.
"Сегодня единые федеральные программы с учетом пятидневной или шестидневной учебной недели и преподавания родных языков включают пять вариантов федеральных учебных планов на уровне начального общего образования, шесть вариантов на уровне основного общего образования и 19 вариантов на уровне среднего общего образования", - сказал министр в ходе интервью на полях Восточного экономического форума.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения побывал в школьной столовой
1 сентября, 17:43
Кравцов добавил, что все российские школы с нового учебного года применяют все нормы, утвержденные приказом 704, который обеспечивает формирование единого образовательного пространства.
"Мы выстроили систему содержания образования, качества обучения вне зависимости от того, где обучается и проживает тот или иной ученик, везде нужно давать высокое качество образования", - заключил глава Минпросвещения РФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Ученицы на уроке математики
Минпросвещения определило продолжительность школьного дня
29 августа, 02:26
 
