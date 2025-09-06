https://ria.ru/20250906/minprosveschenie-2040125251.html
Минпросвещения определило единые федеральные планы обучения в школах
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ определило единые федеральные планы обучения в школах страны для получения начального, основного и среднего общего образования, сообщил РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов. "Сегодня единые федеральные программы с учетом пятидневной или шестидневной учебной недели и преподавания родных языков включают пять вариантов федеральных учебных планов на уровне начального общего образования, шесть вариантов на уровне основного общего образования и 19 вариантов на уровне среднего общего образования", - сказал министр в ходе интервью на полях Восточного экономического форума. Кравцов добавил, что все российские школы с нового учебного года применяют все нормы, утвержденные приказом 704, который обеспечивает формирование единого образовательного пространства. "Мы выстроили систему содержания образования, качества обучения вне зависимости от того, где обучается и проживает тот или иной ученик, везде нужно давать высокое качество образования", - заключил глава Минпросвещения РФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
