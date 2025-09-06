"Оскар" превратился в "премию обкома", считает Михалков

https://ria.ru/20250906/mikhalkov-2040128306.html

Кино в свое время создало Америку, но сейчас американский кинематограф и "Оскар" превратились в "премию обкома", считает режиссер Никита Михалков. РИА Новости, 06.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Кино в свое время создало Америку, но сейчас американский кинематограф и "Оскар" превратились в "премию обкома", считает режиссер Никита Михалков."Вообще, в принципе, Америку создало кино. Во времена Великой депрессии американский полицейский в темных очках, с раздвинутыми ногами и со сцепленными руками за спиной пришел в Америку из кино, а не наоборот", — сказал Михалков в ходе делового завтрака "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения" на ВЭФ. Это, по его словам, во многом спасло Америку в тяжелые моменты. Американское кино научило своего зрителя считать, что лучшее в мире кино — именно американское, и это было правдой, отметил режиссер."Мало того: и большую часть мира американское кино научило считать, что это кино лучшее. Достойно это уважения? Огромного. Лично я мечтал бы, чтобы это было так же и в нашем кинематографе. Но на сегодняшний день американское кино и "Оскар" превратились в общем-то в инструмент влияния, с одной стороны, а с другой стороны, в премию обкома. Меня могут упрекнуть: а как же, вот вы получили премию. Дело в том, что тогда все-таки еще оценивалось кино, а не идеология в чистом виде. На сегодняшний день это исчезло в общем", — сказал Михалков. Он добавил, что шаблоны, выверенные типажи и ситуации сейчас делают кинематограф "чистым продуктом бизнеса и больше ничего". Картина Михалкова "Утомленные солнцем" получила "Оскар" в 1995 году в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

