Мерц не сможет свернуть с антироссийского курса, заявила экс-депутат АдГ - РИА Новости, 06.09.2025
03:09 06.09.2025
Мерц не сможет свернуть с антироссийского курса, заявила экс-депутат АдГ
Мерц не сможет свернуть с антироссийского курса, заявила экс-депутат АдГ - РИА Новости, 06.09.2025
Мерц не сможет свернуть с антироссийского курса, заявила экс-депутат АдГ
Канцлер ФРГ Мерц не сможет свернуть со своего антироссийского курса, желая экономического истощения России, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T03:09:00+03:00
2025-09-06T03:09:00+03:00
россия
германия
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Мерц не сможет свернуть со своего антироссийского курса, желая экономического истощения России, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен. "Мерц уже не может свернуть с со своего антироссийского маршрута. Ещё три года назад он обещал немецким обывателям, которые жаловались на повышение цен на электричество и отопление, что, как только введут санкции против России, она обанкротится, и цены в Германии упадут… Мерц, гонимый своей манией величия, продолжает угрожать России экономическим дефолтом", - сказала Петерсен. Он добавила, что Мерц не может и не хочет признавать потерю значимости на мировом "политическом паркете", продолжая раздавать поручения Трампу в социальных сетях, и призывает весь мир объединиться против России.
россия
германия
россия, германия
Россия, Германия
Мерц не сможет свернуть с антироссийского курса, заявила экс-депутат АдГ

Экс-депутат Петерсен: Мерц не сможет свернуть с антироссийского курса

Фридрих Мерц
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Мерц не сможет свернуть со своего антироссийского курса, желая экономического истощения России, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен.
"Мерц уже не может свернуть с со своего антироссийского маршрута. Ещё три года назад он обещал немецким обывателям, которые жаловались на повышение цен на электричество и отопление, что, как только введут санкции против России, она обанкротится, и цены в Германии упадут… Мерц, гонимый своей манией величия, продолжает угрожать России экономическим дефолтом", - сказала Петерсен.
Он добавила, что Мерц не может и не хочет признавать потерю значимости на мировом "политическом паркете", продолжая раздавать поручения Трампу в социальных сетях, и призывает весь мир объединиться против России.
Канцлер Германии Фридрих Мерц
В Европе недоумевают по поводу антироссийской риторики Мерца, заявили в СВР
4 сентября, 09:19
 
Россия Германия
 
 
