Мединский встретился с членами Союза писателей России в Приморье
22:59 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/medinskij-2040221289.html
Мединский встретился с членами Союза писателей России в Приморье
общество
россия
приморский край
владимир мединский
олег кожемяко
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Союза писателей РФ Владимир Мединский встретился с членами Союза писателей России (СПР) в Приморье и обсудил начало объединения писателей в единый союз. &quot;Встретился с членами СПР Приморья. Начали объединение писателей, в планах – единый союз&quot;, - написал Мединский в своем Telegram-канале.Помощник президента РФ отметил, что обширную программу поддержки писательской и издательской деятельности ведет руководитель Приморского края Олег Кожемяко. "Договорились, что партнером власти здесь станет единый писательский Союз Приморья", - добавил Мединский.
общество, россия, приморский край, владимир мединский, олег кожемяко
Общество, Россия, Приморский край, Владимир Мединский, Олег Кожемяко
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Союза писателей РФ Владимир Мединский встретился с членами Союза писателей России (СПР) в Приморье и обсудил начало объединения писателей в единый союз.
"Встретился с членами СПР Приморья. Начали объединение писателей, в планах – единый союз", - написал Мединский в своем Telegram-канале.

Помощник президента РФ отметил, что обширную программу поддержки писательской и издательской деятельности ведет руководитель Приморского края Олег Кожемяко.
"Договорились, что партнером власти здесь станет единый писательский Союз Приморья", - добавил Мединский.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин оценил работу переговорной группы Мединского
3 сентября, 17:30
 
Общество Россия Приморский край Владимир Мединский Олег Кожемяко
 
 
