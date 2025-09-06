https://ria.ru/20250906/medinskij-2040221289.html
Мединский встретился с членами Союза писателей России в Приморье
общество
россия
приморский край
владимир мединский
олег кожемяко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024670797_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_ef480b3eb18995927467034931891ab6.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Союза писателей РФ Владимир Мединский встретился с членами Союза писателей России (СПР) в Приморье и обсудил начало объединения писателей в единый союз. "Встретился с членами СПР Приморья. Начали объединение писателей, в планах – единый союз", - написал Мединский в своем Telegram-канале.Помощник президента РФ отметил, что обширную программу поддержки писательской и издательской деятельности ведет руководитель Приморского края Олег Кожемяко. "Договорились, что партнером власти здесь станет единый писательский Союз Приморья", - добавил Мединский.
россия
приморский край
