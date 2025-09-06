https://ria.ru/20250906/makron-2040222252.html
"Хаос и катастрофа". Во Франции пристыдили Макрона из-за России

Президент Франции Эммануэль Макрон обвиняет Россию во всех проблемах своей страны, пишет AgoraVox.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обвиняет Россию во всех проблемах своей страны, пишет AgoraVox."Эммануэль Макрон снова начал говорить нам о том, что Россия угрожает Франции", — сообщается в материале.В статье указывается, что так называемое "российское вмешательство" не имеет отношения к дефицитам бюджета, проблемам в образовании и другим трудностям, с которыми столкнулась Франция."Макрон на протяжении восьми лет вел нашу страну к хаосу и катастрофе. Это пресловутое вмешательство обеспечивает ему удобную ширму, за которой он может избежать ответственности перед нами", — заключил автор материала.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
