Инспекторов МАГАТЭ проинформируют об ударах дронов ВСУ по ЗАЭС

Инспекторов МАГАТЭ проинформируют об ударах дронов ВСУ по ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформируют об атаке дронов ВСУ по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее пресс-служба станции сообщала, что дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, удар пришелся по крыше, возгорания и критических разрушений удалось избежать. Пределы и условия безопасной эксплуатации атомной станции не нарушены, радиационный фон в норме. "Мы проинформируем МАГАТЭ о случившемся. Сегодняшней целью удара ВСУ стало здание, используемое для подготовки персонала станции", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

