В Лондоне на пропалестинских протестах задержали 300 человек
23:07 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/london-2040221666.html
В Лондоне на пропалестинских протестах задержали 300 человек
2025-09-06T23:07:00+03:00
2025-09-06T23:07:00+03:00
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о 300 случаях задержания на протестах в поддержку запрещенной в Британии пропалестинской группы Palestine Action. "Было задержано около 300 человек на протестах в поддержку запрещенной террористической организации Palestine Action", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х*. Ранее полиция Лондона сообщила о задержании 150 человек на пропалестинских протестах в субботу. В заявлении отмечалось, что сотрудники полиции подверглись беспрецедентному количеству оскорблений, включая удары кулаками, ногами, плевки и бросание предметов, а также словесные оскорбления. Palestine Action была запрещена в Великобритании после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
2025
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о 300 случаях задержания на протестах в поддержку запрещенной в Британии пропалестинской группы Palestine Action.
"Было задержано около 300 человек на протестах в поддержку запрещенной террористической организации Palestine Action", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х*.
Ранее полиция Лондона сообщила о задержании 150 человек на пропалестинских протестах в субботу. В заявлении отмечалось, что сотрудники полиции подверглись беспрецедентному количеству оскорблений, включая удары кулаками, ногами, плевки и бросание предметов, а также словесные оскорбления.
Palestine Action была запрещена в Великобритании после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
