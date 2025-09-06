В Лондоне на пропалестинских протестах задержали 300 человек
Полиция Лондона задержала 300 человек на протестах группы Palestine Action
Полицейские в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о 300 случаях задержания на протестах в поддержку запрещенной в Британии пропалестинской группы Palestine Action.
"Было задержано около 300 человек на протестах в поддержку запрещенной террористической организации Palestine Action", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х*.
Ранее полиция Лондона сообщила о задержании 150 человек на пропалестинских протестах в субботу. В заявлении отмечалось, что сотрудники полиции подверглись беспрецедентному количеству оскорблений, включая удары кулаками, ногами, плевки и бросание предметов, а также словесные оскорбления.
Palestine Action была запрещена в Великобритании после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.
