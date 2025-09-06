https://ria.ru/20250906/liptser-2040183691.html
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Умерла адвокат Елена Липцер, сообщил РИА Новости ее коллега Дмитрий Аграновский. "К сожалению, это так. Это огромная потеря для нас", - сказал он.
