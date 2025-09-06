https://ria.ru/20250906/liptser-2040183691.html

Умерла адвокат Елена Липцер

Умерла адвокат Елена Липцер - РИА Новости, 06.09.2025

Умерла адвокат Елена Липцер

Умерла адвокат Елена Липцер, сообщил РИА Новости ее коллега Дмитрий Аграновский. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T15:42:00+03:00

2025-09-06T15:42:00+03:00

2025-09-06T15:42:00+03:00

происшествия

дмитрий аграновский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/54177/04/541770433_0:878:2832:2471_1920x0_80_0_0_f06a0cadc724342116ff9fecea74baf5.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Умерла адвокат Елена Липцер, сообщил РИА Новости ее коллега Дмитрий Аграновский. "К сожалению, это так. Это огромная потеря для нас", - сказал он.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дмитрий аграновский