15:42 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Умерла адвокат Елена Липцер, сообщил РИА Новости ее коллега Дмитрий Аграновский. "К сожалению, это так. Это огромная потеря для нас", - сказал он.
© РИА Новости / Сергей ПятаковЕлена Липцер
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Елена Липцер. Архивное фото
"К сожалению, это так. Это огромная потеря для нас", - сказал он.
 
