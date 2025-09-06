https://ria.ru/20250906/leps-2040191320.html
Путин наградил Лепса орденом Дружбы
Путин наградил Лепса орденом Дружбы - РИА Новости, 06.09.2025
Путин наградил Лепса орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы народного артиста РФ Григория Лепса, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T17:08:00+03:00
2025-09-06T17:08:00+03:00
2025-09-06T17:33:00+03:00
культура
владимир путин
григорий лепс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037797672_0:2:2191:1234_1920x0_80_0_0_1339ab9c8304e8e8161f1eb19e8d4363.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы народного артиста РФ Григория Лепса, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов."О награждении государственными наградами Российской Федерации орденом Дружбы Лепсверидзе Григория Викторовича - артиста-вокалиста общества с ограниченной ответственностью "Продюсерский центр "Григория Лепса", город Москва", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250906/dolina-2040191060.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037797672_354:0:2114:1320_1920x0_80_0_0_e1f2ef187a7100f6d5a2d6ace423b7b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, владимир путин, григорий лепс, россия
Культура, Владимир Путин, Григорий Лепс, Россия
Путин наградил Лепса орденом Дружбы
Путин наградил народного артиста России Григория Лепса орденом Дружбы