Путин наградил Лепса орденом Дружбы

17:08 06.09.2025 (обновлено: 17:33 06.09.2025)
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы народного артиста РФ Григория Лепса, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов."О награждении государственными наградами Российской Федерации орденом Дружбы Лепсверидзе Григория Викторовича - артиста-вокалиста общества с ограниченной ответственностью "Продюсерский центр "Григория Лепса", город Москва", - говорится в документе.
Певец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы народного артиста РФ Григория Лепса, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"О награждении государственными наградами Российской Федерации орденом Дружбы Лепсверидзе Григория Викторовича - артиста-вокалиста общества с ограниченной ответственностью "Продюсерский центр "Григория Лепса", город Москва", - говорится в документе.
КультураВладимир ПутинГригорий ЛепсРоссия
 
 
