https://ria.ru/20250906/laos-2040144009.html
Лаос может перенаправить часть поставок кофе в Россию
Лаос может перенаправить часть поставок кофе в Россию - РИА Новости, 06.09.2025
Лаос может перенаправить часть поставок кофе в Россию
Лаос после повышения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом может перенаправить часть поставок кофе из США в Россию, заявил премьер-министр Лаоса... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T09:09:00+03:00
2025-09-06T09:09:00+03:00
2025-09-06T09:09:00+03:00
сша
лаос
россия
дональд трамп
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008839155_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_00efb25ffa4ed9ed7afb6cdba9342eef.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Лаос после повышения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом может перенаправить часть поставок кофе из США в Россию, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Среди товаров, которые Лаос поставляет в США, но может поставлять и в другие страны – сельскохозяйственная продукция, например, кофе. Сейчас мы поставляем кофе в Америку, но одновременно мы и так поставляем кофе также и в Россию, а теперь объемы этих поставок могут увеличиться. Если пошлины США делают нашу продукцию слишком дорогой, и там ее покупать не будут, мы увеличим за счет этого объем поставок в Россию", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250902/kofe-2039004116.html
сша
лаос
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008839155_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dbc527a4ebf48f91081a7c1637fa0990.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, лаос, россия, дональд трамп, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, экономика
США, Лаос, Россия, Дональд Трамп, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Экономика
Лаос может перенаправить часть поставок кофе в Россию
Лаос может перенаправить часть поставок кофе в Россию из-за пошлин Трампа