В Северском районе Кубани нашли обломки БПЛА
14:18 06.09.2025 (обновлено: 14:19 06.09.2025)
В Северском районе Кубани нашли обломки БПЛА
В Северском районе Кубани нашли обломки БПЛА
Обломки БПЛА зафиксированы в Северском районе Кубани, повреждений и пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 06.09.2025
КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА зафиксированы в Северском районе Кубани, повреждений и пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. "В Северском районе обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали в районе поселка Ильского. Возгораний, повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте работают экстренные и специальные службы.
В Северском районе Кубани нашли обломки БПЛА

В районе поселка Ильский на Кубани упали обломки беспилотника

Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА зафиксированы в Северском районе Кубани, повреждений и пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Северском районе обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали в районе поселка Ильского. Возгораний, повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На месте работают экстренные и специальные службы.
