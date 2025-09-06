https://ria.ru/20250906/kuban-2040175937.html
В Северском районе Кубани нашли обломки БПЛА
В Северском районе Кубани нашли обломки БПЛА - РИА Новости, 06.09.2025
В Северском районе Кубани нашли обломки БПЛА
Обломки БПЛА зафиксированы в Северском районе Кубани, повреждений и пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 06.09.2025
КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА зафиксированы в Северском районе Кубани, повреждений и пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. "В Северском районе обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали в районе поселка Ильского. Возгораний, повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте работают экстренные и специальные службы.
В Северском районе Кубани нашли обломки БПЛА
В районе поселка Ильский на Кубани упали обломки беспилотника