В Северском районе Кубани нашли обломки БПЛА

В Северском районе Кубани нашли обломки БПЛА

2025-09-06T14:18:00+03:00

2025-09-06T14:18:00+03:00

2025-09-06T14:19:00+03:00

КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА зафиксированы в Северском районе Кубани, повреждений и пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. "В Северском районе обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали в районе поселка Ильского. Возгораний, повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте работают экстренные и специальные службы.

