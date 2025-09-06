В Крыму считают, что регион станет бездотационным через несколько лет
Константинов считает, что Крым может стать бездотационным через пять-семь лет
Города юго-западного побережья Крымского полуострова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Республика Крым может стать бездотационным регионом примерно через пять-семь лет, для этого необходимо восстановление авиасообщения и возобновление полноценной работы курортной сферы, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента полуострова Владимир Константинов.
"Несложный расчет показывает, что это будет при нашей жизни. Думаю, что это пять-семь лет. Вот если динамику, темпы мы сохраним, а мы растем в процентах бюджета по 30-40% в год", - сказал Константинов.
Парламентарий отметил, что регион в 2019 году лишился статуса "глубокой дотационности". Константинов сообщил, что бюджет республики - больше 200 миллиардов рублей, из них порядка 70 миллиардов – дотации. "Если взять всю сумму денег, которую отдает Крым в федеральный центр, то эта цифра совпадает. То есть получается, что мы сегодня отдаем столько, сколько мы получаем", - пояснил Константинов и добавил, что в 2014 году ситуация была в пять раз хуже.
"Тогда казалось, что мы вообще никогда не выберемся", – сказал глава парламента.
По мнению Константинова, для перехода к бездотационному статусу необходимо восстановление авиасообщения, возврат курортной сферы к полноценной работе, чтобы число отдыхающих на полуострове приблизилось к 10 миллионам.
