В Крыму потушили пожар возле села Камышинка

Ландшафтный пожар, который распространился на площади 150 гектарах в Крыму близ села Камышинка ликвидирован, сообщили в главном управлении МЧС Крыма. РИА Новости, 06.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Ландшафтный пожар, который распространился на площади 150 гектарах в Крыму близ села Камышинка ликвидирован, сообщили в главном управлении МЧС Крыма. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС сообщали о том, что в 16.00 мск пожар в районе села Камышинка был локализован на 150 гектарах. "19.00 полная ликвидация по пожару в районе села Камышинка", - сообщили в ведомстве. Пожар сухой растительности произошел днем в субботу на площади 150 гектаров в Симферопольском районе, сообщили в ранее в МЧС Крыма. . К ликвидации привлекались 133 сотрудника и 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России. Сброшено 15 тонн воды.

