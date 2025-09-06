Рейтинг@Mail.ru
В Крыму потушили пожар возле села Камышинка
19:56 06.09.2025 (обновлено: 21:30 06.09.2025)
В Крыму потушили пожар возле села Камышинка
Ландшафтный пожар, который распространился на площади 150 гектарах в Крыму близ села Камышинка ликвидирован, сообщили в главном управлении МЧС Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Ландшафтный пожар, который распространился на площади 150 гектарах в Крыму близ села Камышинка ликвидирован, сообщили в главном управлении МЧС Крыма. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС сообщали о том, что в 16.00 мск пожар в районе села Камышинка был локализован на 150 гектарах. "19.00 полная ликвидация по пожару в районе села Камышинка", - сообщили в ведомстве. Пожар сухой растительности произошел днем в субботу на площади 150 гектаров в Симферопольском районе, сообщили в ранее в МЧС Крыма. . К ликвидации привлекались 133 сотрудника и 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России. Сброшено 15 тонн воды.
В Крыму потушили пожар возле села Камышинка

В Крыму потушили ландшафтный пожар близ села Камышинка

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Ландшафтный пожар, который распространился на площади 150 гектарах в Крыму близ села Камышинка ликвидирован, сообщили в главном управлении МЧС Крыма.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС сообщали о том, что в 16.00 мск пожар в районе села Камышинка был локализован на 150 гектарах.
"19.00 полная ликвидация по пожару в районе села Камышинка", - сообщили в ведомстве.
Пожар сухой растительности произошел днем в субботу на площади 150 гектаров в Симферопольском районе, сообщили в ранее в МЧС Крыма. . К ликвидации привлекались 133 сотрудника и 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России. Сброшено 15 тонн воды.
