03:16 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/krokus-2040127112.html
Потерпевшие по делу о теракте в "Крокусе" подали более 30 исков
Количество исков, поданных потерпевшими по делу о теракте в "Крокус сити холле", превысило 30, рассказал РИА Новости один из участников процесса. РИА Новости, 06.09.2025
происшествия
красногорск
крокус
крокус сити холл
московский городской суд
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Количество исков, поданных потерпевшими по делу о теракте в "Крокус сити холле", превысило 30, рассказал РИА Новости один из участников процесса. "На заседании в четверг еще двое потерпевших заявили исковые заявления о возмещении убытков и морального вреда", - рассказал собеседник агентства. Таким образом, количество исков превысило 30. Суммы новых исков пока не разглашаются. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
красногорск
происшествия, красногорск, крокус, крокус сити холл, московский городской суд
Происшествия, Красногорск, Крокус, Крокус Сити Холл, Московский городской суд
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Количество исков, поданных потерпевшими по делу о теракте в "Крокус сити холле", превысило 30, рассказал РИА Новости один из участников процесса.
"На заседании в четверг еще двое потерпевших заявили исковые заявления о возмещении убытков и морального вреда", - рассказал собеседник агентства.
Таким образом, количество исков превысило 30.
Суммы новых исков пока не разглашаются.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
ПроисшествияКрасногорскКрокусКрокус Сити ХоллМосковский городской суд
 
 
