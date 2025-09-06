Потерпевшие по делу о теракте в "Крокусе" подали более 30 исков
Число поданных потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе" исков превысило 30
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Количество исков, поданных потерпевшими по делу о теракте в "Крокус сити холле", превысило 30, рассказал РИА Новости один из участников процесса.
"На заседании в четверг еще двое потерпевших заявили исковые заявления о возмещении убытков и морального вреда", - рассказал собеседник агентства.
Таким образом, количество исков превысило 30.
Суммы новых исков пока не разглашаются.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.