https://ria.ru/20250906/krokus-2040127112.html

Потерпевшие по делу о теракте в "Крокусе" подали более 30 исков

Потерпевшие по делу о теракте в "Крокусе" подали более 30 исков - РИА Новости, 06.09.2025

Потерпевшие по делу о теракте в "Крокусе" подали более 30 исков

Количество исков, поданных потерпевшими по делу о теракте в "Крокус сити холле", превысило 30, рассказал РИА Новости один из участников процесса. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T03:16:00+03:00

2025-09-06T03:16:00+03:00

2025-09-06T03:16:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус

крокус сити холл

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033216070_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_da351f341d958ef27265a96542418a6d.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Количество исков, поданных потерпевшими по делу о теракте в "Крокус сити холле", превысило 30, рассказал РИА Новости один из участников процесса. "На заседании в четверг еще двое потерпевших заявили исковые заявления о возмещении убытков и морального вреда", - рассказал собеседник агентства. Таким образом, количество исков превысило 30. Суммы новых исков пока не разглашаются. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

https://ria.ru/20250904/nachalnik-2039566834.html

https://ria.ru/20250904/krokus-2039528539.html

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красногорск, крокус, крокус сити холл, московский городской суд