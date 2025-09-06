https://ria.ru/20250906/kreml-2040133570.html

Песков назвал инициативу Китая о глобальном управлении началом разговора

Песков назвал инициативу Китая о глобальном управлении началом разговора - РИА Новости, 06.09.2025

Песков назвал инициативу Китая о глобальном управлении началом разговора

Выдвинутая Китаем инициатива о новом глобальном управлении - это начало разговора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T05:56:00+03:00

2025-09-06T05:56:00+03:00

2025-09-06T06:47:00+03:00

китай

россия

пекин

дмитрий песков

шос

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823887_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_8bb87b825a5bac95045f7e7518457430.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Выдвинутая Китаем инициатива о новом глобальном управлении - это начало разговора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. В ходе интервью Песков ответил на вопрос, обсуждалась ли инициатива Китая на российско-китайских переговорах в Пекине и является ли она началом большого разговора о глобальном управлении. "Скорее последнее. Это начало. Инициатива была выдвинута на саммите ШОС", - сказал Песков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250906/peskov-2040133127.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, пекин, дмитрий песков, шос, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025