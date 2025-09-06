https://ria.ru/20250906/kreml-2040133570.html
Песков назвал инициативу Китая о глобальном управлении началом разговора
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Выдвинутая Китаем инициатива о новом глобальном управлении - это начало разговора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. В ходе интервью Песков ответил на вопрос, обсуждалась ли инициатива Китая на российско-китайских переговорах в Пекине и является ли она началом большого разговора о глобальном управлении. "Скорее последнее. Это начало. Инициатива была выдвинута на саммите ШОС", - сказал Песков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
