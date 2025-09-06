https://ria.ru/20250906/kozlov-2040155572.html

Александр Козлов: разработана технология добычи лития из подземных вод

Александр Козлов: разработана технология добычи лития из подземных вод - РИА Новости, 06.09.2025

Александр Козлов: разработана технология добычи лития из подземных вод

Тема экологии и рационального использования природных ресурсов традиционно стала одной из ключевых на Х Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Как Дальний Восток

Тема экологии и рационального использования природных ресурсов традиционно стала одной из ключевых на Х Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Как Дальний Восток справлялся с лесными пожарами этим летом, как продвигается сотрудничество в геологоразведке с Китаем, и где наибольший потенциал для добычи лития из промышленных подземных вод, рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Беседовали Павел Зюзин и Елена Савинова.ВЭФ-2025 проходит 3-6 сентября во Владивостоке. РИА Новости выступает информационным партнером форума.— Александр Александрович, Рослесхоз сообщил о прохождении пика пожароопасного сезона. Как вы оцениваете результаты борьбы с лесными пожарами в России этим летом?— Несмотря на то, что лесопожарный сезон в этом году начался практически на месяц раньше срока из-за малоснежной зимы и ранней весны, плотная работа Минприроды и Рослесхоза с регионами дала результат: на данный момент площадь, пройденная огнем на землях лесного фонда, составила 4,2 миллиона гектаров. В прошлом году на этот период она была 7,8 миллиона гектаров. То есть снижение почти в два раза. Показатели летней горимости 2025 года также ниже среднепятилетних значений, которые составляют 6,6 миллиона гектаров.Летом лесные пожары действовали в основном на территории Сибири и Дальнего Востока. В середине сезона непростая обстановка сложилась в Якутии. Большая часть лесных пожаров возникла в отдаленной и труднодоступной местности из-за сухих гроз. Быстрому распространению огня способствовала установившаяся в регионах аномально жаркая и сухая погода.Более двух тысяч человек были задействованы в ликвидации возгораний. Дополнительно привлечены 150 парашютистов-пожарных Авиалесоохраны. Сейчас ситуация стабилизировалась, но, конечно, пожарный сезон еще не окончен, поэтому продолжаем держать ее на контроле.— Вы заявляли, что неправильно спроектированные очистные сооружения на Волге и Байкале не должны стать "мертвыми коробками". Сколько таких объектов придется переделать?— Стоит задача довести до нормативных показателей все очистные сооружения, которые создавались за счет государства. Вопрос находится на особом контроле правительства. На его площадке создан инцидент №55, в его состав входят представители Минприроды, Минстроя, Минпромторга, Росприроднадзора. В еженедельном формате проходят совещания, на которых рассматривается ход работ по каждому объекту. Всего их 145, из них 31 очистное сооружение по результатам проверок Росприроднадзора сегодня достигает нормативных показателей очистки стоков. На 99 объектах идут пуско-наладочные работы. По 68 из них регионы заявили о выходе на нормативные показатели в 2025-2026 годах. Эти объекты находятся в Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Московской, Нижегородской, Самарской, Тверской, Ярославской областях, Забайкалье, республиках Татарстан и Чувашия. По 31 объекту регионы заявили о необходимости дооснащения, переоборудования или модернизации. Планы введения в эксплуатацию этих объектов детально проработаны регионами, всю финансовую нагрузку по этим задачам они решают за счет собственных средств. По 15 объектам стройка пока не окончена. Работаем с регионами над тем, чтобы скорее ее завершить и вывести очистные сооружения на нормативные показатели.— Недавно вы вернулись из Китая, куда состоялся официальный визит российского президента Владимира Путина. Как сейчас продвигается развитие сотрудничества в геологоразведке с Китаем?— План российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года подписан в 2023 году в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. В него включен ряд мероприятий в сфере геологии и недропользования.На разной стадии реализации находятся проекты по оценке минерально-сырьевого потенциала приграничных территорий России и Китая. Среди совместных проектов — подготовка нового поколения геологической и тектонической карт с ресурсным потенциалом Северной, Центральной и Восточной Азии. Кроме того, мероприятия включают комплексные исследования Большого Алтая. Их цель — оценить ресурсный потенциал региона и создать его цифровую геологическую модель.Стоит отметить совместную российско-китайскую арктическую научную экспедицию по изучению срединно-океанических хребтов, которая состоялась в сентябре 2024 года. Ледокол вышел из порта Мурманска, а вернулся в Шанхай. Ученые проводили гравиметрические, сейсмо- и электроразведочные исследования в морях Северного Ледовитого океана, получены новые геологические данные.Вместе с Китаем и другими странами БРИКС работаем над совместной геологической платформой. Она запланирована как единое пространство в области геологоразведки, исследований в этой сфере, обмена опытом. Ключевые направления работы — гармонизация национальных систем классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых, цифровизация и использование искусственного интеллекта при обработке геологических данных, подготовка кадров и многое другое.Буквально на днях, с 7 по 17 сентября, в Уфе Роснедра вместе с Республикой Башкортостан проведут уже третий международный геологический чемпионат "ГеоВызов" — масштабное отраслевое событие, объединяющее будущих геологов со всего мира. В соревновании примут участие более 300 человек, в том числе из Китайской Народной Республики. В программе 12 дисциплин, включая минералогию и петрографию, палеонтологию, гидрогеологию, геохимию, нефтегазовую тематику, кристаллографию. Это очень важно — будущие геологи, которые будут реализовывать совместные проекты, знакомятся еще со студенческой скамьи.— На площадке ВЭФ Роснедра представили редкие и редкоземельные элементы, которые добываются в России. Один из проектов в этом направлении — развитие технологий извлечения лития. В какой стадии эта работа? Когда может начаться промышленная добыча?— Иркутской нефтяной компании предоставлена лицензия на месторождение промышленных подземных вод имени В.И. Кокорина. Запасы промышленных вод здесь утверждены на пять лет в объеме 17 тысяч кубометров в сутки. Содержание лития — от 169 до 383 миллиграммов на кубический дециметр.Технологии разработаны и проходят активную стадию опытно-промышленной апробации у Иркутской нефтяной компании с конца 2024 года. У нее в планах нарастить мощность извлечения лития в виде карбоната с 20 тонн в месяц до 12 тысяч тонн ежегодно. Объемы могут быть и больше, до 80 тысяч тонн в год, но все зависит от рынка потребления и возможностей переработки внутри страны."Газпром" на участке "Литиевый" пока занимается геологоразведкой, которая включает оценку запасов подземных промышленных вод.— Какой в целом потенциал у добычи лития из подземных вод в России?— Наибольший потенциал для изучения и добычи промышленных подземных вод для извлечения лития у Иркутской и Оренбургской областей, Якутии и Дагестана. Роснедра выдали уже 25 лицензий на право геологического изучения, разведки и добычи промышленных подземных вод. Из них 19 — в Иркутской области.— Дальний Восток — один из ключевых регионов России, где добывается золото. Какой объем инвестиций в стране будет направлен на геологоразведку месторождений этого драгоценного металла в 2025 году?— Высокая востребованность золота привлекает частные инвестиции в геологоразведку. Окончательный размер частных средств будет известен в начале 2026 года, но на данный момент недропользователи запланировали вложить в разведку золота в 2025 году порядка 103 миллиардов рублей. Это примерно на треть больше, чем в прошлом году. Объем государственных инвестиций остается примерно на уровне прошлого года — 1,03 миллиарда рублей.— Какой прирост запасов золота в России ожидается по итогам 2025 года?— По итогам 2025 года ожидается прирост запасов золота свыше 500 тонн. Но, опять же, в случае открытия и постановки на учет крупных месторождений он может быть и выше. По итогам первого полугодия 2025 года запасы золота в стране приросли уже почти на 450 тонн против 313 тонн на этот период в прошлом году.— Крупнейший геологический холдинг страны "Росгеология" оказался в последний год в сложной ситуации, поэтому государство решило его поддержать. Стоит ли ждать еще каких-то мер поддержки компании?— Государство уже провело большую работу, чтобы стабилизировать финансовое положение холдинга "Росгеология". Готовятся дополнительные меры по увеличению прибыли "Росгеологии", но, пока они в проработке, говорить о них преждевременно.

