СМИ раскрыли новые подробности об "инопланетном корабле" 3I/ATLAS
Новые фотографии межзвездного объекта 3I/ATLAS доказывают, что он является кометой, пишет британское издание Daily Mail. РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Новые фотографии межзвездного объекта 3I/ATLAS доказывают, что он является кометой, пишет британское издание Daily Mail."Эти новые изображения очень четко демонстрируют, что 3I/ATLAS — комета", — заявил журналистам астроном Марк Норрис.В публикации указали, что на снимках, предоставленных учеными из обсерватории Джемини в Чили, видно ледяное ядро, окруженное облаком из пыли и газа, что свойственно кометам.Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Компьютерная модель показала его примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца.
СМИ раскрыли новые подробности об "инопланетном корабле" 3I/ATLAS
