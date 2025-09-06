https://ria.ru/20250906/kosmos-2040158039.html

СМИ раскрыли новые подробности об "инопланетном корабле" 3I/ATLAS

СМИ раскрыли новые подробности об "инопланетном корабле" 3I/ATLAS - РИА Новости, 06.09.2025

СМИ раскрыли новые подробности об "инопланетном корабле" 3I/ATLAS

Новые фотографии межзвездного объекта 3I/ATLAS доказывают, что он является кометой, пишет британское издание Daily Mail. РИА Новости, 06.09.2025

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Новые фотографии межзвездного объекта 3I/ATLAS доказывают, что он является кометой, пишет британское издание Daily Mail."Эти новые изображения очень четко демонстрируют, что 3I/ATLAS — комета", — заявил журналистам астроном Марк Норрис.В публикации указали, что на снимках, предоставленных учеными из обсерватории Джемини в Чили, видно ледяное ядро, окруженное облаком из пыли и газа, что свойственно кометам.Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Компьютерная модель показала его примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца.

