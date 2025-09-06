Рейтинг@Mail.ru
"На тот свет": в Германии сделали заявление после слов Путина об Украине
03:40 06.09.2025 (обновлено: 09:49 06.09.2025)
"На тот свет": в Германии сделали заявление после слов Путина об Украине
"На тот свет": в Германии сделали заявление после слов Путина об Украине
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Отправка войск НАТО на Украину без учета позиции России станет "билетом на тот свет", такое мнение высказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер."Я думаю, что, безусловно, нужно услышать мнение русских и понять их отношение к такой &lt;…&gt; операции западноевропейских солдат на Украине после прекращения огня", — сказал он.При этом журналист напомнил, что отношение России к такому шагу всегда было крайне негативным, а слова Владимира Путина о том, что иностранный контингент на территории Украины станет законной целью для российской армии, только подтверждают это."Таким образом, без, скажем, согласия России, такая операция может стать для западных солдат билетом на тот свет", — предупредил Ваннер.Путин на пленарном заседании ВЭФ в пятницу заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. Хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются, подчеркнул он. Путин также отметил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в этом смысла.Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что уже имеющийся план по отправке иностранного контингента на Украину предусматривает развертывание более десяти тысяч военнослужащих на территории Украины, которые будут разделены на две группы: одна для обучения боевиков ВСУ, а вторая — для обеспечения безопасности, чтобы якобы "предотвратить будущее российское вторжение".В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
"На тот свет": в Германии сделали заявление после слов Путина об Украине

Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Отправка войск НАТО на Украину без учета позиции России станет "билетом на тот свет", такое мнение высказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Я думаю, что, безусловно, нужно услышать мнение русских и понять их отношение к такой <…> операции западноевропейских солдат на Украине после прекращения огня", — сказал он.
При этом журналист напомнил, что отношение России к такому шагу всегда было крайне негативным, а слова Владимира Путина о том, что иностранный контингент на территории Украины станет законной целью для российской армии, только подтверждают это.
"Таким образом, без, скажем, согласия России, такая операция может стать для западных солдат билетом на тот свет", — предупредил Ваннер.
Путин на пленарном заседании ВЭФ в пятницу заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. Хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются, подчеркнул он. Путин также отметил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в этом смысла.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что уже имеющийся план по отправке иностранного контингента на Украину предусматривает развертывание более десяти тысяч военнослужащих на территории Украины, которые будут разделены на две группы: одна для обучения боевиков ВСУ, а вторая — для обеспечения безопасности, чтобы якобы "предотвратить будущее российское вторжение".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
