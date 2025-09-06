Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал о необходимых мерах при домашнем консервировании - РИА Новости, 06.09.2025
03:14 06.09.2025
Роспотребнадзор рассказал о необходимых мерах при домашнем консервировании
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. При заготовке урожая и домашнем консервировании важно поддерживать чистоту рук и рабочей поверхности, банки должны быть целыми, без трещин и сколов, а крышки - пригодными для укупоривания, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Нужно отбирать только целые плоды без признаков гнили и повреждений, тщательно промывать их под проточной водой и удалять загрязнения, корнеплоды необходимо очищать щёткой", - рассказали в ведомстве. Там добавили, что также важно поддерживать чистоту рук и рабочей поверхности, регулярно мыть посуду и инструменты в горячей воде с моющим средством. "Стеклянная тара должна быть целой, без трещин и сколов, а крышки пригодными для укупоривания. Банки и крышки следует стерилизовать. Это нужно, чтобы уничтожить бактерии, плесень и дрожжи, которые могут привести к порче продуктов", - пояснили в пресс-службе. Там подчеркнули, что приготовление консервов следует вести по проверенным рецептам и не изменять соотношение ингредиентов и режимы термообработки. "После укупоривания необходимо правильно охлаждать и хранить заготовки в прохладном тёмном месте, маркируя банки с указанием содержимого и даты, и при каждом использовании проверять крышку и запах: любые признаки вздутия, помутнения, пенистости или неприятного запаха являются поводом для утилизации содержимого", - рекомендовали в Роспотребнадзоре. Особое внимание в ведомстве рекомендовали уделять грибным и мясным заготовкам, для которых необходима специализированная технология и оборудование. "При заготовке грибов важно применять надёжные способы консервации - хранение в холодильнике и заморозка. При правильной технологии замораживания грибы сохраняют пригодность примерно 5-6 месяцев. Кроме того, их можно консервировать в герметически закрытой таре или высушивать", - уточнили в пресс-службе. При обращении с мясными заготовками там рекомендовали использовать только свежее охлаждённое мясо и хранить его в холоде до и после обработки. В Роспотребнадзоре советовали не допускать контакта сырого мяса с готовыми продуктами. Нарезать и формировать заготовки нужно быстро в прохладном помещении, упаковывать в чистую герметичную тару с указанием даты и как можно скорее охлаждать или замораживать. "Беременным, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом рекомендуется с осторожностью относиться к домашним консервам", - отметили в ведомстве.
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. При заготовке урожая и домашнем консервировании важно поддерживать чистоту рук и рабочей поверхности, банки должны быть целыми, без трещин и сколов, а крышки - пригодными для укупоривания, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Нужно отбирать только целые плоды без признаков гнили и повреждений, тщательно промывать их под проточной водой и удалять загрязнения, корнеплоды необходимо очищать щёткой", - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что также важно поддерживать чистоту рук и рабочей поверхности, регулярно мыть посуду и инструменты в горячей воде с моющим средством.
"Стеклянная тара должна быть целой, без трещин и сколов, а крышки пригодными для укупоривания. Банки и крышки следует стерилизовать. Это нужно, чтобы уничтожить бактерии, плесень и дрожжи, которые могут привести к порче продуктов", - пояснили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что приготовление консервов следует вести по проверенным рецептам и не изменять соотношение ингредиентов и режимы термообработки. "После укупоривания необходимо правильно охлаждать и хранить заготовки в прохладном тёмном месте, маркируя банки с указанием содержимого и даты, и при каждом использовании проверять крышку и запах: любые признаки вздутия, помутнения, пенистости или неприятного запаха являются поводом для утилизации содержимого", - рекомендовали в Роспотребнадзоре.
Особое внимание в ведомстве рекомендовали уделять грибным и мясным заготовкам, для которых необходима специализированная технология и оборудование.
"При заготовке грибов важно применять надёжные способы консервации - хранение в холодильнике и заморозка. При правильной технологии замораживания грибы сохраняют пригодность примерно 5-6 месяцев. Кроме того, их можно консервировать в герметически закрытой таре или высушивать", - уточнили в пресс-службе.
При обращении с мясными заготовками там рекомендовали использовать только свежее охлаждённое мясо и хранить его в холоде до и после обработки. В Роспотребнадзоре советовали не допускать контакта сырого мяса с готовыми продуктами. Нарезать и формировать заготовки нужно быстро в прохладном помещении, упаковывать в чистую герметичную тару с указанием даты и как можно скорее охлаждать или замораживать.
"Беременным, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом рекомендуется с осторожностью относиться к домашним консервам", - отметили в ведомстве.
