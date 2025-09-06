Кобяков рассказал, почему компании с Украины не участвуют в ВЭФ

Рейтинг@Mail.ru
14:43 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/kompanii-2040177670.html
россия
украина
антон кобяков
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Компании с Украины не ездят на Петербургский международный и Восточный экономические форумы, хотя могли бы, но их за поездки в Россию сажают в тюрьму и жестоко карают, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Украинские компании ни на Петербургский, ни на Восточный форум не попадают. Почему? Потому что их просто-напросто не пускают: существует запрет на въезд на территорию Российской Федерации. Их за поездки в Россию сажают в тюрьму и жестоко карают", - сказал Кобяков. Он отметил, что компании с исторических территорий России традиционно участвуют в форумах. "Те, конечно, все присутствуют - полноценная, в соответствии с Конституцией России, работа. А вот (компаниям – ред.) тех (территорий – ред.), которые еще по Конституции России не являются нашими территориями пока, им, конечно, сейчас на Украине тяжело. То, что происходит там, похоже больше на геноцид украинского народа, им, по-моему, уже не до бизнеса. Там от бизнеса, мне кажется, ничего уже не осталось", - добавил Кобяков. Советник президента РФ уточнил, что возможность приехать на российские форумы у украинского бизнеса есть. "У нас же открытый форум. Пожалуйста, регистрируйся - правила допуска на площадку форума понятны, они в открытом доступе - в соответствии с их соблюдением любой желающий, хоть с Гренландии. Для бизнеса все дороги открыты", - объяснил Кобяков, отвечая на вопрос, допустили бы на ВЭФ украинские компании, если бы они изъявили желание приехать. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, украина, антон кобяков, вэф-2025
Россия, Украина, Антон Кобяков, ВЭФ-2025
Кобяков рассказал, почему ВЭФ-2025 особенный
4 сентября, 15:23
