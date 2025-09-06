Кобяков рассказал, почему компании с Украины не участвуют в ВЭФ
Кобяков: компании с Украины жестоко карают за поездки в Россию
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Компании с Украины не ездят на Петербургский международный и Восточный экономические форумы, хотя могли бы, но их за поездки в Россию сажают в тюрьму и жестоко карают, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
Он отметил, что компании с исторических территорий России традиционно участвуют в форумах.
"Те, конечно, все присутствуют - полноценная, в соответствии с Конституцией России, работа. А вот (компаниям – ред.) тех (территорий – ред.), которые еще по Конституции России не являются нашими территориями пока, им, конечно, сейчас на Украине тяжело. То, что происходит там, похоже больше на геноцид украинского народа, им, по-моему, уже не до бизнеса. Там от бизнеса, мне кажется, ничего уже не осталось", - добавил Кобяков.
Советник президента РФ уточнил, что возможность приехать на российские форумы у украинского бизнеса есть.
"У нас же открытый форум. Пожалуйста, регистрируйся - правила допуска на площадку форума понятны, они в открытом доступе - в соответствии с их соблюдением любой желающий, хоть с Гренландии. Для бизнеса все дороги открыты", - объяснил Кобяков, отвечая на вопрос, допустили бы на ВЭФ украинские компании, если бы они изъявили желание приехать.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
