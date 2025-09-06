Рейтинг@Mail.ru
06.09.2025
06:22 06.09.2025
После встречи на Аляске суета европейцев была бессмысленной, заявил Кобяков
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. После того, как на Аляске состоялась историческая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, суета европейцев, которые чуть позже приехали в Белый дом, стала бессмысленной, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. Кобяков напомнил, что за две недели до ВЭФ и насыщенной поездки в Китай на саммит ШОС у Путина состоялась знаковая встреча на Аляске. Ее важный итог - обе стороны хотят слышать друг друга. "Мы хотим улучшать свои отношения, особенно в экономике. И это имеет огромный потенциал развития. Ну, как говорится, нет худа без добра. Послесловием к исторической встрече на Аляске в Анкоридже стала бессмысленная суета европейцев, через несколько дней приехавших в Белый дом", - сказал Кобяков на итоговом брифинге на ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
аляска, россия, сша, антон кобяков, владимир путин, дональд трамп, шос, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Аляска, Россия, США, Антон Кобяков, Владимир Путин, Дональд Трамп, ШОС, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнтон Кобяков
© РИА Новости / Александр Вильф
Антон Кобяков. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. После того, как на Аляске состоялась историческая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, суета европейцев, которые чуть позже приехали в Белый дом, стала бессмысленной, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
Кобяков напомнил, что за две недели до ВЭФ и насыщенной поездки в Китай на саммит ШОС у Путина состоялась знаковая встреча на Аляске. Ее важный итог - обе стороны хотят слышать друг друга.
"Мы хотим улучшать свои отношения, особенно в экономике. И это имеет огромный потенциал развития. Ну, как говорится, нет худа без добра. Послесловием к исторической встрече на Аляске в Анкоридже стала бессмысленная суета европейцев, через несколько дней приехавших в Белый дом", - сказал Кобяков на итоговом брифинге на ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Кобяков отметил важность нормализации отношений России и США
Аляска Россия США Антон Кобяков Владимир Путин Дональд Трамп ШОС Дальневосточный федеральный университет ВЭФ-2025
 
 
