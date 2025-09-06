Рейтинг@Mail.ru
05:02 06.09.2025 (обновлено: 05:21 06.09.2025)
Западная Европа через пять лет не будет никому нужна, считает Кобяков
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Азия окончательно забрала себе все функции Запада, и лет через пять Западная Европа будет не нужна даже как рынок сбыта, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Азия окончательно забрала себе все функции Запада. Ближний Восток превратился в финансовый центр. Туда переезжают со своего острова богатые британцы. Производство все ушло в Китай, во Вьетнам, переходят в Индию, в другие страны. Крупнейшими торговыми хабами на сегодня являются Шэньчжэнь, Сингапур, Гонконг, Дубай, Мумбаи. Технологии себе забрали китайцы. В этой сфере лет через пять Западная Евроа вообще не нужна будет даже как рынок сбыта", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Азия окончательно забрала себе все функции Запада, и лет через пять Западная Европа будет не нужна даже как рынок сбыта, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Азия окончательно забрала себе все функции Запада. Ближний Восток превратился в финансовый центр. Туда переезжают со своего острова богатые британцы. Производство все ушло в Китай, во Вьетнам, переходят в Индию, в другие страны. Крупнейшими торговыми хабами на сегодня являются Шэньчжэнь, Сингапур, Гонконг, Дубай, Мумбаи. Технологии себе забрали китайцы. В этой сфере лет через пять Западная Евроа вообще не нужна будет даже как рынок сбыта", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
АзияЗападная ЕвропаРоссияАнтон КобяковДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
