Кобяков отметил важность нормализации отношений России и США
Кобяков отметил важность нормализации отношений России и США - РИА Новости, 06.09.2025
Кобяков отметил важность нормализации отношений России и США
Нормализация отношений России и США приведет к скорейшему урегулированию на Украине, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T05:00:00+03:00
2025-09-06T05:00:00+03:00
2025-09-06T05:00:00+03:00
россия
сша
украина
антон кобяков
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Нормализация отношений России и США приведет к скорейшему урегулированию на Украине, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Несмотря на постоянное словесное жонглирование, нормализация отношений России и США, конечно, приведет к скорейшему решению украинской проблемы", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
сша
украина
россия, сша, украина, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, США, Украина, Антон Кобяков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
