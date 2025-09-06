Рейтинг@Mail.ru
Кобяков рассказал о количестве заявок от желающих вступить в ШОС - РИА Новости, 06.09.2025
04:53 06.09.2025
Кобяков рассказал о количестве заявок от желающих вступить в ШОС
россия
владивосток
антон кобяков
шос
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Есть более 10 заявок на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но принимаются не все, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "На вступление в организацию (ШОС - ред.) у нас сегодня более 10 заявок, в качестве присоединения наблюдателями или диалоговыми партнерами. Но обратите внимание, принимают не всех", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, владивосток, антон кобяков, шос, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025
Россия, Владивосток, Антон Кобяков, ШОС, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Есть более 10 заявок на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но принимаются не все, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"На вступление в организацию (ШОС - ред.) у нас сегодня более 10 заявок, в качестве присоединения наблюдателями или диалоговыми партнерами. Но обратите внимание, принимают не всех", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
РоссияВладивостокАнтон КобяковШОСДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2025
 
 
