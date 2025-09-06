https://ria.ru/20250906/kobyakov-2040130607.html

Кобяков рассказал о количестве заявок от желающих вступить в ШОС

Есть более 10 заявок на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но принимаются не все, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T04:53:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Есть более 10 заявок на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но принимаются не все, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "На вступление в организацию (ШОС - ред.) у нас сегодня более 10 заявок, в качестве присоединения наблюдателями или диалоговыми партнерами. Но обратите внимание, принимают не всех", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

