Кобяков рассказал о количестве заявок от желающих вступить в ШОС
россия
владивосток
антон кобяков
шос
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Есть более 10 заявок на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но принимаются не все, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "На вступление в организацию (ШОС - ред.) у нас сегодня более 10 заявок, в качестве присоединения наблюдателями или диалоговыми партнерами. Но обратите внимание, принимают не всех", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
Россия, Владивосток, Антон Кобяков, ШОС, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2025
