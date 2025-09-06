https://ria.ru/20250906/kobyakov-2040130486.html

Кобяков отметил сложности в заключении соглашений с Западом

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Заключать соглашения с Западом, с теми, кто придумывает правила игры, а потом их меняет - сложно, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Если убрать ожидания хорошего, мы, конечно, знаем, что заключать соглашения с Западом даже на бумаге, с теми, кто сам придумывает правила игры, а потом их меняет, сложно", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

