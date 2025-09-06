https://ria.ru/20250906/kobjakov-2040134494.html

Народ поддержал Путина в отстаивании суверенитета России, заявил Кобяков

Народ поддержал Путина в отстаивании суверенитета России, заявил Кобяков - РИА Новости, 06.09.2025

Народ поддержал Путина в отстаивании суверенитета России, заявил Кобяков

Российский народ поддержал президента РФ Владимира Путина в отстаивании суверенитета страны, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета... РИА Новости, 06.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российский народ поддержал президента РФ Владимира Путина в отстаивании суверенитета страны, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "В конфликте появились и победители, и проигравшие. Мы выдержали давление 50 стран, поэтому мы среди первых, потому что вовремя, своевременно наш народ понял и поддержал президента Российской Федерации в отстаивании нашего суверенитета, и поняли мы его ценность", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. По его словам, Азия, анализируя ситуацию, сближается с государствами, которые проводят независимую внешнюю экономическую политику. Она забрала себе все функции Запада, а Ближний Восток превратился в финансовый центр. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

