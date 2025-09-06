Рейтинг@Mail.ru
Народ поддержал Путина в отстаивании суверенитета России, заявил Кобяков - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:12 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/kobjakov-2040134494.html
Народ поддержал Путина в отстаивании суверенитета России, заявил Кобяков
Народ поддержал Путина в отстаивании суверенитета России, заявил Кобяков - РИА Новости, 06.09.2025
Народ поддержал Путина в отстаивании суверенитета России, заявил Кобяков
Российский народ поддержал президента РФ Владимира Путина в отстаивании суверенитета страны, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T06:12:00+03:00
2025-09-06T06:12:00+03:00
политика
россия
азия
ближний восток
антон кобяков
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040131837_0:0:3354:1887_1920x0_80_0_0_c177a100206b6d6b4c280292f5ac6f82.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российский народ поддержал президента РФ Владимира Путина в отстаивании суверенитета страны, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "В конфликте появились и победители, и проигравшие. Мы выдержали давление 50 стран, поэтому мы среди первых, потому что вовремя, своевременно наш народ понял и поддержал президента Российской Федерации в отстаивании нашего суверенитета, и поняли мы его ценность", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. По его словам, Азия, анализируя ситуацию, сближается с государствами, которые проводят независимую внешнюю экономическую политику. Она забрала себе все функции Запада, а Ближний Восток превратился в финансовый центр. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250906/kobyakov-2040130748.html
россия
азия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040131837_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_a69b6df1934da8a98a81b8c567661c82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, азия, ближний восток, антон кобяков, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Политика, Россия, Азия, Ближний Восток, Антон Кобяков, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Народ поддержал Путина в отстаивании суверенитета России, заявил Кобяков

Кобяков: российский народ поддержал президента в отстаивании суверенитета страны

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнтон Кобяков
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Антон Кобяков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российский народ поддержал президента РФ Владимира Путина в отстаивании суверенитета страны, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"В конфликте появились и победители, и проигравшие. Мы выдержали давление 50 стран, поэтому мы среди первых, потому что вовремя, своевременно наш народ понял и поддержал президента Российской Федерации в отстаивании нашего суверенитета, и поняли мы его ценность", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
По его словам, Азия, анализируя ситуацию, сближается с государствами, которые проводят независимую внешнюю экономическую политику. Она забрала себе все функции Запада, а Ближний Восток превратился в финансовый центр.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Кобяков отметил важность нормализации отношений России и США
05:00
 
ПолитикаРоссияАзияБлижний ВостокАнтон КобяковВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала