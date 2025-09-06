Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл вручил Маргарите Симоньян орден княгини Ольги III степени
13:36 06.09.2025 (обновлено: 16:01 06.09.2025)
Патриарх Кирилл вручил Маргарите Симоньян орден княгини Ольги III степени
Патриарх Кирилл вручил Маргарите Симоньян орден княгини Ольги III степени - РИА Новости, 06.09.2025
Патриарх Кирилл вручил Маргарите Симоньян орден княгини Ольги III степени
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден... РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени. В субботу в Москве в день памяти святителя Петра, митрополита Московского, патриарх совершил Божественную литургию в Успенском Соборе Московского Кремля, после чего прошла церемония вручения наград Русской православной церкви. "Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи со знаменательной датой со дня рождения, Симоньян Маргарита Симоновна, главный редактор государственного телеканала Russia Today, международного информационного агентства "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik, удостаивается ордена Русской православной церкви равноапостольной княгини Ольги III степени", — объявили в ходе церемонии.Патриарх Кирилл отметил, что работа Симоньян на посту главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT — это яркий пример высочайшего профессионализма, верности своему призванию, принципиального и ответственного отношения к порученному делу."Эту матушку очень многие знают. Борется и за Родину, и за Церковь", — сказал он, вручая награду.Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником, отметив, что память о святителе Петре, митрополите Киевском, Московском и всея Руси, связана с укреплением Русской церкви и возникновением Москвы, ставшей столицей государства. Глава РПЦ выразил надежду, что молитвами святителя Господь сохранит Русскую землю и Отечество. Священный синод учредил орден в 1988 году. Им награждают исключительно женщин за особые заслуги.Другие награды РПЦ вручили губернатору Владимирской области Александру Авдееву и живописцу, члену-корреспонденту Российской Академии Художеств Филиппу Москвитину.
Патриарх Кирилл вручил Маргарите Симоньян орден княгини Ольги III степени

Патриарх Кирилл вручил Симоньян орден равноапостольной княгини Ольги III степени

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени.
В субботу в Москве в день памяти святителя Петра, митрополита Московского, патриарх совершил Божественную литургию в Успенском Соборе Московского Кремля, после чего прошла церемония вручения наград Русской православной церкви.
"Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи со знаменательной датой со дня рождения, Симоньян Маргарита Симоновна, главный редактор государственного телеканала Russia Today, международного информационного агентства "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik, удостаивается ордена Русской православной церкви равноапостольной княгини Ольги III степени", — объявили в ходе церемонии.
Патриарх Кирилл отметил, что работа Симоньян на посту главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT — это яркий пример высочайшего профессионализма, верности своему призванию, принципиального и ответственного отношения к порученному делу.
"Эту матушку очень многие знают. Борется и за Родину, и за Церковь", — сказал он, вручая награду.
© Фото : пресс-служба патриарха Московского и всея РусиПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Фото : пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником, отметив, что память о святителе Петре, митрополите Киевском, Московском и всея Руси, связана с укреплением Русской церкви и возникновением Москвы, ставшей столицей государства. Глава РПЦ выразил надежду, что молитвами святителя Господь сохранит Русскую землю и Отечество.
Священный синод учредил орден в 1988 году. Им награждают исключительно женщин за особые заслуги.
Другие награды РПЦ вручили губернатору Владимирской области Александру Авдееву и живописцу, члену-корреспонденту Российской Академии Художеств Филиппу Москвитину.
