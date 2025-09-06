https://ria.ru/20250906/kiev-2040222764.html
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве слышны звуки взрывов", - говорится в Telegram-канале телеканала. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киеве объявлена с 21.47 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
