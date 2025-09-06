https://ria.ru/20250906/kiev-2040207036.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 06.09.2025

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T19:53:00+03:00

2025-09-06T19:53:00+03:00

2025-09-06T20:06:00+03:00

в мире

киев

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79770255ce7d2ce6d55f379c8dde8992.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации. По информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице звучит воздушная тревога. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Министерство обороны ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.

https://ria.ru/20250906/bpla-2040173166.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины