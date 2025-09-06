https://ria.ru/20250906/kiev-2040207036.html
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации. По информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице звучит воздушная тревога. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Министерство обороны ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
