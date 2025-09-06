Рейтинг@Mail.ru
Лидер ХСС высказался за возвращение боеспособных украинцев обратно - РИА Новости, 06.09.2025
02:35 06.09.2025
Лидер ХСС высказался за возвращение боеспособных украинцев обратно
Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер высказался за возвращение боеспособных украинцев обратно на Украину. РИА Новости, 06.09.2025
в мире
украина
германия
бавария
денис шмыгаль
маркус зедер
хдс/хсс
bild
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер высказался за возвращение боеспособных украинцев обратно на Украину. "Сейчас мира (на Украине - ред.) в обозримом будущем не предвидится. Поэтому законно обдумать отправку боеспособных украинцев обратно на родину, чтобы они обеспечивали безопасность собственной страны", - заявил Зёдер в интервью немецкой газете Rheinische Post. Политик также отметил, что в Германии число трудоустроенных украинских беженцев ниже, чем в других европейских странах, в связи с выплатами им денежных пособий. Ранее Зёдер в интервью телеканалу ZDF выступил за полную отмену пособия по безработице (Bürgergeld) для беженцев с Украины, в том числе для тех, кто уже находится на территории Германии. Таблоид Bild 3 августа сообщал, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро. В декабре 2024 года Денис Шмыгаль, который на тот момент был премьер-министром Украины, а сейчас является главой министерства обороны страны, в интервью телеканалам RTL и n-tv заявлял, что правительство Украины договорилось с немецкими властями работать над скорейшим возвращением уехавших украинцев на родину.
украина
германия
бавария
в мире, украина, германия, бавария, денис шмыгаль, маркус зедер, хдс/хсс, bild
В мире, Украина, Германия, Бавария, Денис Шмыгаль, Маркус Зедер, ХДС/ХСС, Bild
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Германия хочет увеличить военную помощь Украине, сообщили СМИ
В миреУкраинаГерманияБаварияДенис ШмыгальМаркус ЗедерХДС/ХССBild
 
 
