Работы по обновлению подъездов проводят в подмосковных Химках
Работы по обновлению подъездов проводят в подмосковных Химках
2025-09-06T13:36:00+03:00
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Химках продолжаются работы по обновлению подъездов в многоквартирных домах, сейчас специалисты завершают ремонт в доме №66 на Юбилейном проспекте, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В подъездах установили новые окна и тамбурные двери, покрасили стены и обновили напольную плитку. Специалисты также заменили изношенные участки перил и пандусы, отремонтировали входные группы. "Остались финальные работы по остеклению одной из входных групп, а также по замене нескольких участков плитки. Все работы завершим до конца этой недели", – рассказал ведущий инженер управляющей компании Омар Худавердиев. В этом году подъезды ремонтируют в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Работы проводят по программе "Формирование современной комфортной городской среды".
