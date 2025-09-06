https://ria.ru/20250906/khaker-2040182750.html

Рязанские полицейские задержали хакера

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Хакера, разработавшего вредоносную программу для доступа к банковским данным, задержали в Рязани, возбуждены уголовные дела, сообщает МВД РФ. "Мужчина, ранее судимый за неправомерный оборот средств платежей, с помощью собственноручно созданного компьютерного вируса получил доступ к счетам клиентов одного из российских банков. Для вывода денег он оформил три виртуальных счёта на жителей Самарской области, Хабаровского края и Республики Татарстан", - говорится в сообщении.Отмечается, что при обыске у него изъяли 400 тысяч рублей, предположительно, полученные преступным путём, а также технику, телефоны и sim-карты. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) и части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция продолжает проверку.

Наталья Макарова

