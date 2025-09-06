Родственники Кеннеди-младшего призвали его уйти с поста главы Минздрава США
Сестра и племянник Кеннеди-младшего призвали его покинуть Минздрав США
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сестра и племянник Роберта Кеннеди-младшего призвали его уйти с поста министра здравоохранения США на фоне его взглядов на прививки и медицину в целом.
Как пишет портал Axios, в четверг Кеннеди-младший столкнулся с критикой в сенате как со стороны демократов, так и республиканцев, когда поставил под сомнение безопасность вакцинации и выразил недоверие к современной медицине.
"Медицинские решения должны принимать опытные и лицензированные профессионалы, а не введенные в заблуждение и некомпетентные руководители... Достаточно. Министр Кеннеди должен уйти в отставку", - написала сестра политика, Кэрри Кеннеди, в соцсети X.
К отставке родственника призвал и племянник Кеннеди-младшего, бывший конгрессмен Джо Кеннеди.
"Роберт Кеннеди-младший - угроза здоровью и благополучию каждого американца... Он должен уйти в отставку", - написал он в X.
Согласно последнему опросу телеканала CBS и компании YouGov, более 70% жителей США считают, что американское правительство должно сделать вакцинацию более доступной, при этом почти четверо из десяти говорят о том, что политика Кеннеди-младшего имеет противоположный эффект. Кроме того, 55% американцев не одобряют то, как министр выполняет свою работу.
В среду издание Hill со ссылкой на письмо, адресованное самому министру и членам американского конгресса, писало о том, что более тысячи бывших и действующих сотрудников министерства здравоохранения США (HHS) потребовали отставки Кеннеди-младшего.
В понедельник девять бывших глав Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США в открытом обращении заявили, что политика администрации президента США Дональда Трампа ставит под угрозу здоровье нации. По их словам, то, что Кеннеди-младший сделал с CDC и системой общественного здравоохранения, не похоже ни на что, с чем когда-либо сталкивалась страна. Среди авторов обращения - бывшие руководители санитарного ведомства США как при республиканских, так и демократических администрациях.
В конце августа агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что как минимум 600 сотрудников CDC были сокращены в рамках политики администрации Трампа по снижению госрасходов.
Кеннеди-младший в марте объявил о сокращении порядка 20 тысяч штатных сотрудников в рамках реформ под эгидой департамента государственной эффективности США (DOGE). В начале июля федеральный судья Мелисса Дюбоз в штате Род-Айленд заблокировала планы администрации по массовым увольнениям сотрудников и масштабной реорганизации министерства здравоохранения.