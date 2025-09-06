https://ria.ru/20250906/kater-2040164294.html
Силы Черноморского флота уничтожили украинский катер
Силы Черноморского флота уничтожили украинский катер
Силами Черноморского флота уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Силами Черноморского флота уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу."Силами Черноморского флота уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении.
