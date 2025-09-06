Рейтинг@Mail.ru
Силы Черноморского флота уничтожили украинский катер
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 06.09.2025
Силы Черноморского флота уничтожили украинский катер
Силами Черноморского флота уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 06.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
черноморский флот вмф россии
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Силами Черноморского флота уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу."Силами Черноморского флота уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении.
россия, вооруженные силы украины, черноморский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Черноморский флот ВМФ России
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Силами Черноморского флота уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"Силами Черноморского флота уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
 
 
