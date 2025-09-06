Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке за сутки зафиксировали 15 афтершоков - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:23 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/kamchatka-2040122534.html
На Камчатке за сутки зафиксировали 15 афтершоков
На Камчатке за сутки зафиксировали 15 афтершоков - РИА Новости, 06.09.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали 15 афтершоков
Пятнадцать афтершоков магнитудой до 5,3 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, одно землетрясение ощущалось в населенных пунктах, сообщили в Главном... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T01:23:00+03:00
2025-09-06T01:23:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575597363_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef713a61e367d4a6b1bc83a851972893.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости. Пятнадцать афтершоков магнитудой до 5,3 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, одно землетрясение ощущалось в населенных пунктах, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее на полуострове произошло десять подземных толчков магнитудой до 5,0. Жители Камчатки ощутили подземные толчки дважды. "За сутки произошли 15 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,3. В населённых пунктах региона подземные толчки ощущались один раз", - проинформировали в главке. На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в МЧС. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
https://ria.ru/20250905/zemletryasenie-2039806257.html
https://ria.ru/20250905/putin-2039945278.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575597363_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5fd170daeef7d716f3e025a97d2e06d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке за сутки зафиксировали 15 афтершоков

МЧС: на Камчатке за сутки зафиксировали 15 афтершоков магнитудой до 5,3

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на Корякский вулкан в Камчатском крае
Вид на Корякский вулкан в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Вид на Корякский вулкан в Камчатском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости. Пятнадцать афтершоков магнитудой до 5,3 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, одно землетрясение ощущалось в населенных пунктах, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее на полуострове произошло десять подземных толчков магнитудой до 5,0. Жители Камчатки ощутили подземные толчки дважды.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
Вчера, 02:07
"За сутки произошли 15 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,3. В населённых пунктах региона подземные толчки ощущались один раз", - проинформировали в главке.
На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности.
"Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в МЧС.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
Президент Владимир Путин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин прокомментировал последствия землетрясения на Камчатке
Вчера, 11:56
 
ПроисшествияКамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала