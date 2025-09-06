https://ria.ru/20250906/kamchatka-2040122534.html

На Камчатке за сутки зафиксировали 15 афтершоков

Пятнадцать афтершоков магнитудой до 5,3 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, одно землетрясение ощущалось в населенных пунктах, сообщили в Главном... РИА Новости, 06.09.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости. Пятнадцать афтершоков магнитудой до 5,3 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, одно землетрясение ощущалось в населенных пунктах, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее на полуострове произошло десять подземных толчков магнитудой до 5,0. Жители Камчатки ощутили подземные толчки дважды. "За сутки произошли 15 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,3. В населённых пунктах региона подземные толчки ощущались один раз", - проинформировали в главке. На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в МЧС. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.

