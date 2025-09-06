Рейтинг@Mail.ru
В Грозном переименовали улицу в честь генерала Абачева - РИА Новости, 06.09.2025
21:51 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/kadyrov-2040215859.html
В Грозном переименовали улицу в честь генерала Абачева
В Грозном переименовали улицу в честь генерала Абачева - РИА Новости, 06.09.2025
В Грозном переименовали улицу в честь генерала Абачева
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о решении переименовать улицу в Грозном в честь героя России, генерал-лейтенанта, заместителя командующего Ленинградским военным округом Эседуллы Абачева.
2025-09-06T21:51:00+03:00
2025-09-06T21:51:00+03:00
грозный
россия
луганская народная республика
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036056829_0:52:1494:893_1920x0_80_0_0_3fd9ab99159cccc7bc33fc847916e51c.jpg
ГРОЗНЫЙ, 6 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о решении переименовать улицу в Грозном в честь героя России, генерал-лейтенанта, заместителя командующего Ленинградским военным округом Эседуллы Абачева. "Я принял решение переименовать в Грозном улицу Социалистическую, расположенную в Шейх-Мансуровском районе. Отныне она будет носить имя Героя России, генерал-лейтенанта, заместителя командующего Ленинградским военным округом Абачева Эседуллы Абдулмуминовича — в знак глубокого уважения к его выдающимся заслугам перед Отечеством и героизму, проявленному в ходе проведения специальной военной операции",— написал Кадыров в Telegram-канале. Он назвал Абачева "настоящим боевым генералом", заслужившим уважение как опытный и мужественный офицер, который лично находится в самой гуще военной операции. Также Кадыров напомнил, что Абачев за совместные со спецназом "Ахмат" заслуги в деле освобождения ЛНР был удостоен орденом Кадырова. "В середине августа Эседулла Абдулмуминович получил серьезное ранение, находясь на приграничной к Украине территории. Искренне желаю нашему дорогому брату скорейшего выздоровления", — написал глава республики.
грозный
россия
луганская народная республика
грозный, россия, луганская народная республика, рамзан кадыров
Грозный, Россия, Луганская Народная Республика, Рамзан Кадыров
В Грозном переименовали улицу в честь генерала Абачева

Кадыров переименовал улицу в Грозном в честь генерала Абачева

Герой России генерал-лейтенант Эседулла Абачев
Герой России генерал-лейтенант Эседулла Абачев - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Минобороны России/Telegram
Герой России генерал-лейтенант Эседулла Абачев. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 6 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о решении переименовать улицу в Грозном в честь героя России, генерал-лейтенанта, заместителя командующего Ленинградским военным округом Эседуллы Абачева.
"Я принял решение переименовать в Грозном улицу Социалистическую, расположенную в Шейх-Мансуровском районе. Отныне она будет носить имя Героя России, генерал-лейтенанта, заместителя командующего Ленинградским военным округом Абачева Эседуллы Абдулмуминовича — в знак глубокого уважения к его выдающимся заслугам перед Отечеством и героизму, проявленному в ходе проведения специальной военной операции",— написал Кадыров в Telegram-канале.
Он назвал Абачева "настоящим боевым генералом", заслужившим уважение как опытный и мужественный офицер, который лично находится в самой гуще военной операции. Также Кадыров напомнил, что Абачев за совместные со спецназом "Ахмат" заслуги в деле освобождения ЛНР был удостоен орденом Кадырова.
"В середине августа Эседулла Абдулмуминович получил серьезное ранение, находясь на приграничной к Украине территории. Искренне желаю нашему дорогому брату скорейшего выздоровления", — написал глава республики.
Грозный Россия Луганская Народная Республика Рамзан Кадыров
 
 
