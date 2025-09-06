В Грозном переименовали улицу в честь генерала Абачева

https://ria.ru/20250906/kadyrov-2040215859.html

ГРОЗНЫЙ, 6 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о решении переименовать улицу в Грозном в честь героя России, генерал-лейтенанта, заместителя командующего Ленинградским военным округом Эседуллы Абачева. "Я принял решение переименовать в Грозном улицу Социалистическую, расположенную в Шейх-Мансуровском районе. Отныне она будет носить имя Героя России, генерал-лейтенанта, заместителя командующего Ленинградским военным округом Абачева Эседуллы Абдулмуминовича — в знак глубокого уважения к его выдающимся заслугам перед Отечеством и героизму, проявленному в ходе проведения специальной военной операции",— написал Кадыров в Telegram-канале. Он назвал Абачева "настоящим боевым генералом", заслужившим уважение как опытный и мужественный офицер, который лично находится в самой гуще военной операции. Также Кадыров напомнил, что Абачев за совместные со спецназом "Ахмат" заслуги в деле освобождения ЛНР был удостоен орденом Кадырова. "В середине августа Эседулла Абдулмуминович получил серьезное ранение, находясь на приграничной к Украине территории. Искренне желаю нашему дорогому брату скорейшего выздоровления", — написал глава республики.

